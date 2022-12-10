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ВС России сорвали две украинские атаки в ЛНР
ВС России сорвали две украинские атаки в ЛНР
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 341 украинский самолет, 181 вертолет, 2647 беспилотных летательных аппаратов, 392 зенитных... 10.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-10T13:55+0300
2022-12-10T13:55+0300
2022-12-10T14:03+0300
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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. ВС России сорвали две украинские контратаки в направлении Червонопоповки и Червоной ЛНР, уничтожено до 60 боевиков и три единицы техники, сообщили в субботу в Минобороны России."На Красно-Лиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты более выгодные рубежи. Огнем артиллерии и активными действиями войск сорваны две контратаки подразделений ВСУ, усиленных иностранными наемниками, в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской народной республики. Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих и наемников, боевая машина пехоты и два бронеавтомобиля", - сообщили в Минобороны.На Донецком направлении также продолжились наступательные действия, за сутки там было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и три пикапа.На Купянском направлении уничтожено более 30 украинских боевиков.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
ВС России сорвали две украинские атаки в ЛНР
13:55 10.12.2022 (обновлено: 14:03 10.12.2022)
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 341 украинский самолет, 181 вертолет, 2647 беспилотных летательных аппаратов, 392 зенитных ракетных комплекса, 7049 танков и других боевых бронированных машин.
СУХУМ, 10 дек - Sputnik. ВС России сорвали две украинские контратаки в направлении Червонопоповки и Червоной ЛНР, уничтожено до 60 боевиков и три единицы техники, сообщили в субботу в Минобороны России.
"На Красно-Лиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты более выгодные рубежи. Огнем артиллерии и активными действиями войск сорваны две контратаки подразделений ВСУ, усиленных иностранными наемниками, в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской народной республики. Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих и наемников, боевая машина пехоты и два бронеавтомобиля", - сообщили в Минобороны.
На Донецком направлении также продолжились наступательные действия, за сутки там было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и три пикапа.
На Купянском направлении уничтожено более 30 украинских боевиков.