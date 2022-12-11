https://sputnik-abkhazia.ru/20221211/ankvab-abkhaziya-rabotaet-nad-zakonodatelstvom-po-investitsiyam-v-energetiku-1043061908.html

Анкваб: Абхазия работает над законодательством по инвестициям в энергетику

Анкваб: Абхазия работает над законодательством по инвестициям в энергетику

Энергетическая инфраструктура страны изношена на 80%. Решить эту проблему за счет средств бюджета республики невозможно, заявлял в своем отчете президент Аслан... 11.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-11T09:49+0300

2022-12-11T09:49+0300

2022-12-11T09:49+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

александр анкваб

электроэнергия

электроэнергетика

россия

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СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Абхазия работает над совершенствованием законодательства по инвестициям в энергетический сектор, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Александр Анкваб.Он подчеркнул, что в энергетической отрасли Абхазии существуют проблемы, которые не решить в одночасье.Премьер-министр добавил, что не некоторые нормы, регулирующие правовые отношения в сфере энергетики, не устраивают российских инвесторов - Сухум и Москва работают над этим. В Абхазии из-за дефицита электроэнергии действует график отключений.

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абхазия, александр анкваб, электроэнергия, электроэнергетика, россия