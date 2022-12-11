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Анкваб: власти Абхазии не теряют бдительности в отношении Тбилиси
Анкваб: власти Абхазии не теряют бдительности в отношении Тбилиси
Провокационные призыва к властям Грузии открыть "второй фронт" против России в Абхазии и Южной Осетии продолжают звучать из Украины и отдельных западных стран. 11.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-11T08:55+0300
2022-12-11T08:55+0300
2022-12-11T08:55+0300
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СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Власти Абхазии не теряют бдительности в отношении Тбилиси, особенно на фоне информации о попытках европейских эмиссаров открыть против России "второй фронт" в Грузии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.Он отметил, что обстановка в регионе "всегда напряженная". При этом Анкваб выразил уверенность, что в Грузии "много разумных людей, которые не допустят эскалации".Ранее власти Грузии отказались от открытия "второго фронта", поддержки оружием и отправки наемников на Украину. Однако провокационные призывы из Киева и западных стран не прекратились.
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александр анкваб, россия, украина, грузия, абхазия, политика
александр анкваб, россия, украина, грузия, абхазия, политика
Анкваб: власти Абхазии не теряют бдительности в отношении Тбилиси
Провокационные призыва к властям Грузии открыть "второй фронт" против России в Абхазии и Южной Осетии продолжают звучать из Украины и отдельных западных стран.
СУХУМ, 11 дек - Sputnik.
Власти Абхазии не теряют бдительности в отношении Тбилиси, особенно на фоне информации о попытках европейских эмиссаров открыть против России "второй фронт" в Грузии, заявил в интервью РИА Новости
премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.
"Особенно, когда было много информации о том, что эмиссары из разных стран Европы, особенно из Польши, приезжали и инспирировали открывать второй фронт. Но, слава богу, пока этого не происходит", - сказал премьер.
Он отметил, что обстановка в регионе "всегда напряженная". При этом Анкваб выразил уверенность, что в Грузии "много разумных людей, которые не допустят эскалации".
Ранее власти Грузии отказались от открытия "второго фронта", поддержки оружием и отправки наемников на Украину. Однако провокационные призывы из Киева и западных стран не прекратились.