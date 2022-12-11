https://sputnik-abkhazia.ru/20221211/ankvab-vlasti-abkhazii-ne-teryayut-bditelnosti-v-otnoshenii-tbilisi-1043061518.html

Анкваб: власти Абхазии не теряют бдительности в отношении Тбилиси

Анкваб: власти Абхазии не теряют бдительности в отношении Тбилиси

Провокационные призыва к властям Грузии открыть "второй фронт" против России в Абхазии и Южной Осетии продолжают звучать из Украины и отдельных западных стран. 11.12.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

александр анкваб

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абхазия

политика

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СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Власти Абхазии не теряют бдительности в отношении Тбилиси, особенно на фоне информации о попытках европейских эмиссаров открыть против России "второй фронт" в Грузии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.Он отметил, что обстановка в регионе "всегда напряженная". При этом Анкваб выразил уверенность, что в Грузии "много разумных людей, которые не допустят эскалации".Ранее власти Грузии отказались от открытия "второго фронта", поддержки оружием и отправки наемников на Украину. Однако провокационные призывы из Киева и западных стран не прекратились.

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