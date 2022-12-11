https://sputnik-abkhazia.ru/20221211/ankvab-zayavil-chto-abkhaziya-gotova-obsuzhdat-aviatranzit-cherez-respubliku-1043062487.html

Анкваб заявил, что Абхазия готова обсуждать авиатранзит через республику

Анкваб заявил, что Абхазия готова обсуждать авиатранзит через республику

Сухумский аэропорт планируют полностью восстановить в 2024 году. 11.12.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

россия

сухумский аэропорт

александр анкваб

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СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Если авиатранзит через республику заинтересует другие страны, Абхазия готова это обсуждать, заявил в интервью РИА Новости. премьер-министр Александр Анкваб.Премьер подчеркнул, что после открытия прямого авиасообщения с РФ цены на отдых будут "вполне устраивающие российского туриста".Предварительная стоимость проекта восстановления Сухумского аэропорта составит 20,54 миллиарда рублей, пропускная способность - 400 пассажиров в час, или 3 миллиона в год. Проект дорожной карты по восстановлению авиасообщения между Абхазией и Россией уже разработан.

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абхазия, россия, сухумский аэропорт, александр анкваб