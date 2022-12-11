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Более десяти тысяч тонн мандаринов вывезли из Абхазии в Россию
Более десяти тысяч тонн мандаринов вывезли из Абхазии в Россию
В 2022 году в Абхазии прогнозируют урожай цитрусовых более 50 тысяч тонн. Это в два раза больше, чем в прошлом году. 11.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-11T12:00+0300
2022-12-11T12:00+0300
2022-12-11T12:14+0300
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цитрусовые
таможня
экспорт
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СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Более десяти тысяч тонн мандаринов вывезли из Абхазии в Россию с начала цитрусового сезона, об этом в эфире радио Sputnik сообщил первый зампредседателя Государственного таможенного комитета Абхазии Мсоуст Шамба.Если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года, экспорт цитрусовых на 1,5 тысячи тонн больше.“Урожай как обычно высокого качества. В России очень ценят именно абхазские мандарины. И по вкусовым качествам, и по внешнему виду они очень хорошие. Все, кто экспортирует мандарины, имеют сертификат качества, который соответствует международным стандартам”, - подчеркнул Шамба.По его словам, в этом году проблем с вывозом нет, экспортерам не приходится отстаивать длинные очереди на границе. Как отметил Шамба, в ведомстве начали подготовку к цитрусовому сезону за 2-3 месяца до его начала, проводились встречи с российскими коллегами, с которыми обсуждали проблемы, связанные с вывозом урожая.Мандарины, как отметил чиновник, вывозят в основном небольшие грузовые машины. Но уже перед Новым годом ожидается увеличение экспорта цитрусовых на большегрузах.
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мандарины, абхазия, цитрусовые, таможня, экспорт
мандарины, абхазия, цитрусовые, таможня, экспорт
Более десяти тысяч тонн мандаринов вывезли из Абхазии в Россию
12:00 11.12.2022 (обновлено: 12:14 11.12.2022)
В 2022 году в Абхазии прогнозируют урожай цитрусовых более 50 тысяч тонн. Это в два раза больше, чем в прошлом году.
СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Более десяти тысяч тонн мандаринов вывезли из Абхазии в Россию с начала цитрусового сезона, об этом в эфире радио Sputnik сообщил первый зампредседателя Государственного таможенного комитета Абхазии Мсоуст Шамба.
Если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года, экспорт цитрусовых на 1,5 тысячи тонн больше.
“Урожай как обычно высокого качества. В России очень ценят именно абхазские мандарины. И по вкусовым качествам, и по внешнему виду они очень хорошие. Все, кто экспортирует мандарины, имеют сертификат качества, который соответствует международным стандартам”, - подчеркнул Шамба.
По его словам, в этом году проблем с вывозом нет, экспортерам не приходится отстаивать длинные очереди на границе. Как отметил Шамба, в ведомстве начали подготовку к цитрусовому сезону за 2-3 месяца до его начала, проводились встречи с российскими коллегами, с которыми обсуждали проблемы, связанные с вывозом урожая.
Подготовились и сами экспортеры, которые стали заранее декларировать свой товар в специализированных таможенных постах в Галском и Гулрыпшском районах, а также в городе Сухум. Это намного ускоряет процесс пересечения границы, подчеркнул Мсоуст Шамба.
Мандарины, как отметил чиновник, вывозят в основном небольшие грузовые машины. Но уже перед Новым годом ожидается увеличение экспорта цитрусовых на большегрузах.