Чарующие великаны: горные пейзажи Абхазии

Международный день гор был учрежден в 1992 году с принятием на Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию Повестки дня на XXI век, глава 13 которой, озаглавленная "Рациональное использование уязвимых экосистем: устойчивое горное развитие", стала вехой в истории развития горных районов.Генеральная Ассамблея ООН впервые объявила 2002 год Международным годом гор ООН и учредила 11 декабря Международным днем гор.Абхазия богата горными хребтами, горные пейзажи в сочетании с морем ежегодно привлекают в республику сотни туристов, а для многих местных жителей отдых в горах летом и зимой давно стал традицией.В Международный день гор Sputnik подготовил фотоленту из разных горных точек Абхазии.
В Международный день гор информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту с горными пейзажами республики.
Международный день гор был учрежден в 1992 году с принятием на Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию Повестки дня на XXI век, глава 13 которой, озаглавленная "Рациональное использование уязвимых экосистем: устойчивое горное развитие", стала вехой в истории развития горных районов.
Генеральная Ассамблея ООН впервые объявила 2002 год Международным годом гор ООН и учредила 11 декабря Международным днем гор.
Абхазия богата горными хребтами, горные пейзажи в сочетании с морем ежегодно привлекают в республику сотни туристов, а для многих местных жителей отдых в горах летом и зимой давно стал традицией.
В Международный день гор Sputnik подготовил фотоленту из разных горных точек Абхазии.