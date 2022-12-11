https://sputnik-abkhazia.ru/20221211/charuyuschie-velikany-gornye-peyzazhi-abkhazii-1043065407.html

Чарующие великаны: горные пейзажи Абхазии

Чарующие великаны: горные пейзажи Абхазии

В Международный день гор информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту с горными пейзажами республики. 11.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-11T17:20+0300

2022-12-11T17:20+0300

2022-12-11T17:20+0300

в абхазии

фото

мультимедиа

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/1b/1042279869_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_170e106007e4d721d7bced95010f4a21.jpg

Международный день гор был учрежден в 1992 году с принятием на Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию Повестки дня на XXI век, глава 13 которой, озаглавленная "Рациональное использование уязвимых экосистем: устойчивое горное развитие", стала вехой в истории развития горных районов.Генеральная Ассамблея ООН впервые объявила 2002 год Международным годом гор ООН и учредила 11 декабря Международным днем гор.Абхазия богата горными хребтами, горные пейзажи в сочетании с морем ежегодно привлекают в республику сотни туристов, а для многих местных жителей отдых в горах летом и зимой давно стал традицией.В Международный день гор Sputnik подготовил фотоленту из разных горных точек Абхазии.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

фото , мультимедиа, абхазия, фото