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https://sputnik-abkhazia.ru/20221211/charuyuschie-velikany-gornye-peyzazhi-abkhazii-1043065407.html
Чарующие великаны: горные пейзажи Абхазии
Чарующие великаны: горные пейзажи Абхазии
В Международный день гор информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту с горными пейзажами республики. 11.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-11T17:20+0300
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Международный день гор был учрежден в 1992 году с принятием на Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию Повестки дня на XXI век, глава 13 которой, озаглавленная "Рациональное использование уязвимых экосистем: устойчивое горное развитие", стала вехой в истории развития горных районов.Генеральная Ассамблея ООН впервые объявила 2002 год Международным годом гор ООН и учредила 11 декабря Международным днем гор.Абхазия богата горными хребтами, горные пейзажи в сочетании с морем ежегодно привлекают в республику сотни туристов, а для многих местных жителей отдых в горах летом и зимой давно стал традицией.В Международный день гор Sputnik подготовил фотоленту из разных горных точек Абхазии.
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фото , мультимедиа, абхазия, фото
фото , мультимедиа, абхазия, фото

Чарующие великаны: горные пейзажи Абхазии

17:20 11.12.2022
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В Международный день гор информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту с горными пейзажами республики.
Международный день гор был учрежден в 1992 году с принятием на Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию Повестки дня на XXI век, глава 13 которой, озаглавленная "Рациональное использование уязвимых экосистем: устойчивое горное развитие", стала вехой в истории развития горных районов.
Генеральная Ассамблея ООН впервые объявила 2002 год Международным годом гор ООН и учредила 11 декабря Международным днем гор.
Абхазия богата горными хребтами, горные пейзажи в сочетании с морем ежегодно привлекают в республику сотни туристов, а для многих местных жителей отдых в горах летом и зимой давно стал традицией.
В Международный день гор Sputnik подготовил фотоленту из разных горных точек Абхазии.
© Foto / Горная Абхазия

В высокогорье Абхазии много живописных озер. На фото: озеро Мцра (Анаан, Анаа), расположенное в горном массиве Чадым.

В высокогорье Абхазии много живописных озер. На фото: озеро Мцра (Анаан, Анаа), расположенное в горном массиве Чадым. - Sputnik Абхазия
1/10
© Foto / Горная Абхазия

В высокогорье Абхазии много живописных озер. На фото: озеро Мцра (Анаан, Анаа), расположенное в горном массиве Чадым.

© Foto / Горная Абхазия

Вода в горных озерах, как правило, кристальной чистоты.

Вода в горных озерах, как правило, кристальной чистоты. - Sputnik Абхазия
2/10
© Foto / Горная Абхазия

Вода в горных озерах, как правило, кристальной чистоты.

© Foto / Горная Абхазия

Обычаи абхазов запрещают обнажать тело в горах, которые считаются священными, поэтому и купаться в горных озерах Абхазии нельзя.

Обычаи абхазов запрещают обнажать тело в горах, которые считаются священными, поэтому и купаться в горных озерах Абхазии нельзя. - Sputnik Абхазия
3/10
© Foto / Горная Абхазия

Обычаи абхазов запрещают обнажать тело в горах, которые считаются священными, поэтому и купаться в горных озерах Абхазии нельзя.

© Foto / Горная Абхазия

Более 70 процентов территории Абхазии занимают горы и предгорья.

Более 70 процентов территории Абхазии занимают горы и предгорья. - Sputnik Абхазия
4/10
© Foto / Горная Абхазия

Более 70 процентов территории Абхазии занимают горы и предгорья.

© Foto / Горная Абхазия

Горы - место притяжения как местных жителей, так и туристов.

Горы - место притяжения как местных жителей, так и туристов. - Sputnik Абхазия
5/10
© Foto / Горная Абхазия

Горы - место притяжения как местных жителей, так и туристов.

© Foto / Горная Абхазия

И хотя зимние виды туризма в республике мало развиты, летом в горах доступно множество интересных маршрутов разной сложности.

И хотя зимние виды туризма в республике мало развиты, летом в горах доступно множество интересных маршрутов разной сложности. - Sputnik Абхазия
6/10
© Foto / Горная Абхазия

И хотя зимние виды туризма в республике мало развиты, летом в горах доступно множество интересных маршрутов разной сложности.

© Foto / Горная Абхазия

Озеро Рица зимой.

Озеро Рица зимой. - Sputnik Абхазия
7/10
© Foto / Горная Абхазия

Озеро Рица зимой.

© Foto / Тенгиз Тарба

Горная долина в Абхазии.

Горная долина в Абхазии. - Sputnik Абхазия
8/10
© Foto / Тенгиз Тарба

Горная долина в Абхазии.

© Foto / Горная Абхазия

Озеро Дерикуара в Ткуарчалском районе.

Озеро Дерикуара в Ткуарчалском районе. - Sputnik Абхазия
9/10
© Foto / Горная Абхазия

Озеро Дерикуара в Ткуарчалском районе.

© Foto / Горная Абхазия

Высокогорное озеро Дерикуара с другого ракурса.

Высокогорное озеро Дерикуара с другого ракурса. - Sputnik Абхазия
10/10
© Foto / Горная Абхазия

Высокогорное озеро Дерикуара с другого ракурса.

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