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Дополнительное время: Велидов о футбольном турнире "APSNY OPEN 2022" в Сухуме
Дополнительное время: Велидов о футбольном турнире "APSNY OPEN 2022" в Сухуме
Тренер Академии футбола "Рамзан" детской футбольной школы "Ахмат" из Грозного Тимур Велидов дал оценку организации турнира в Сухуме, о целях и задачах своей... 11.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-11T18:10+0300
2022-12-11T18:10+0300
2022-12-11T18:10+0300
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Дополнительное время: Велидов о футбольном турнире "APSNY OPEN 2022" в Сухуме
Дополнительное время: Велидов о футбольном турнире "APSNY OPEN 2022" в Сухуме
Федерации футбола Абхазии организовала Международный детско-юношеский футбольный турнир "APSNY OPEN 2022", который прошел на стадионе "Динамо" в Сухуме.Матч среди спортсменов 2010 и 2011 годов рождения проходили с 6 по 11 декабря.Для участия в турнире приехали команды из Грозного, Владикавказа, Луганска, Донецка, Симферополя.Все игры проходили на стадионе "Динамо" на двух полях одновременно. Так как это детский футбол каждый тайм длился 25 минут. Во время игр шли прямые трансляции.Беседу можно послушать в аудиофайле выше.
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абхазия, спорт, футбол, матчи, подкасты, аудио
абхазия, спорт, футбол, матчи, подкасты, аудио
Дополнительное время: Велидов о футбольном турнире "APSNY OPEN 2022" в Сухуме
Тренер Академии футбола "Рамзан" детской футбольной школы "Ахмат" из Грозного Тимур Велидов дал оценку организации турнира в Сухуме, о целях и задачах своей команды в этих играх.
Федерации футбола Абхазии организовала Международный детско-юношеский футбольный турнир "APSNY OPEN 2022", который прошел на стадионе "Динамо" в Сухуме.
Матч среди спортсменов 2010 и 2011 годов рождения проходили с 6 по 11 декабря.
Для участия в турнире приехали команды из Грозного, Владикавказа, Луганска, Донецка, Симферополя.
Все игры проходили на стадионе "Динамо" на двух полях одновременно. Так как это детский футбол каждый тайм длился 25 минут. Во время игр шли прямые трансляции.
Беседу можно послушать в аудиофайле выше.