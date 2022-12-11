https://sputnik-abkhazia.ru/20221211/koroche-plan-takoy-rossiyskiy-film-o-khakerakh-snimut-v-abkhazii-1043063103.html

"Короче, план такой": российский фильм о хакерах снимут в Абхазии

"Короче, план такой": российский фильм о хакерах снимут в Абхазии

Съемки проходили в Сухуме, Гагре и вблизи озера Рица. Предположительно дата выхода картины - осень следующего года. 11.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-11T15:05+0300

2022-12-11T15:05+0300

2022-12-11T15:05+0300

в абхазии

кино

кино

культура

россия

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/0b/1043063616_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_584ba2a30561a84672c7a0981da8db7a.jpg

СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Съемки фильма о хакерах российской киностудии "WMG Company" проходят в Абхазии, рассказал Sputnik исполнительный продюсер проекта Дмитрий Писаруков.По сюжету, группа хакеров попала в поле зрения спецслужб. Перед молодыми людьми встал выбор, сесть в тюрьму или же начать работать на государство. Хакеры согласились сотрудничать.По словам Писарукова, в съемках задействовано около 30 человек. Роли главных героев исполняют Кирилл Нагиев и Софья Каштанова. В съемках также приняли участие известный по телесериалу "Универ" Арарат Кещян, сыгравший роль итальянца, один из главных героев серила "Физрук" Владимир Сычев, который в Абхазии "стал" сербом."Мы работаем здесь уже десять дней. Съемки проходят в Сухуме, Гагре и сегодня мы будем снимать итальянские проезды в районе озера Рица. Признаюсь, что работа здесь придает ощущение счастья. Никаких проблем мы не испытываем. Там, откуда мы приехали, -15°С, а здесь все еще весна. Мы не хотим уезжать", - поделился Писаруков.Исполнительный продюсер проекта также подчеркнул, что съемочный процесс в республике проходит по намеченному плану и в атмосфере умиротворения.Помимо Абхазии, съемки эпизодов этой ленты состоялись в Сочи, Геленджике, Дагестане и еще предстоит работа в Стамбуле и Москве.Готовый материал предстоит сдать в августе 2023 года. Точная дата выхода фильма пока не назначена, но Писаруков предположил, что это может произойти осенью следующего года.Выбрать Абхазию в качестве площадки для съемок, отметил он, посоветовал российский кинооператор, кинорежиссер и продюсер Заур Болотаев, снявший в республик фильм "Робинзон".Режиссер "Короче, план такой" Марк Горобец, кинооператор Морат Аббдель Фаттах. генеральный продюсер киностудии "WMG Company" Владимир Микулич, продюсер Вадим Галыгин.Писаруков поблагодарил руководство Абхазии в лице президента Аслана Бжания и профильных структур за содействие в реализации проекта.

россия

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

кино, кино, культура, россия, абхазия