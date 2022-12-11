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https://sputnik-abkhazia.ru/20221211/koroche-plan-takoy-rossiyskiy-film-o-khakerakh-snimut-v-abkhazii-1043063103.html
"Короче, план такой": российский фильм о хакерах снимут в Абхазии
"Короче, план такой": российский фильм о хакерах снимут в Абхазии
Съемки проходили в Сухуме, Гагре и вблизи озера Рица. Предположительно дата выхода картины - осень следующего года. 11.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-11T15:05+0300
2022-12-11T15:05+0300
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СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Съемки фильма о хакерах российской киностудии "WMG Company" проходят в Абхазии, рассказал Sputnik исполнительный продюсер проекта Дмитрий Писаруков.По сюжету, группа хакеров попала в поле зрения спецслужб. Перед молодыми людьми встал выбор, сесть в тюрьму или же начать работать на государство. Хакеры согласились сотрудничать.По словам Писарукова, в съемках задействовано около 30 человек. Роли главных героев исполняют Кирилл Нагиев и Софья Каштанова. В съемках также приняли участие известный по телесериалу "Универ" Арарат Кещян, сыгравший роль итальянца, один из главных героев серила "Физрук" Владимир Сычев, который в Абхазии "стал" сербом."Мы работаем здесь уже десять дней. Съемки проходят в Сухуме, Гагре и сегодня мы будем снимать итальянские проезды в районе озера Рица. Признаюсь, что работа здесь придает ощущение счастья. Никаких проблем мы не испытываем. Там, откуда мы приехали, -15°С, а здесь все еще весна. Мы не хотим уезжать", - поделился Писаруков.Исполнительный продюсер проекта также подчеркнул, что съемочный процесс в республике проходит по намеченному плану и в атмосфере умиротворения.Помимо Абхазии, съемки эпизодов этой ленты состоялись в Сочи, Геленджике, Дагестане и еще предстоит работа в Стамбуле и Москве.Готовый материал предстоит сдать в августе 2023 года. Точная дата выхода фильма пока не назначена, но Писаруков предположил, что это может произойти осенью следующего года.Выбрать Абхазию в качестве площадки для съемок, отметил он, посоветовал российский кинооператор, кинорежиссер и продюсер Заур Болотаев, снявший в республик фильм "Робинзон".Режиссер "Короче, план такой" Марк Горобец, кинооператор Морат Аббдель Фаттах. генеральный продюсер киностудии "WMG Company" Владимир Микулич, продюсер Вадим Галыгин.Писаруков поблагодарил руководство Абхазии в лице президента Аслана Бжания и профильных структур за содействие в реализации проекта.
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кино, кино, культура, россия, абхазия
кино, кино, культура, россия, абхазия

"Короче, план такой": российский фильм о хакерах снимут в Абхазии

15:05 11.12.2022
© Sputnik / Марианна Кубрава Съемки фильма в Абхазии
Съемки фильма в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 11.12.2022
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Съемки проходили в Сухуме, Гагре и вблизи озера Рица. Предположительно дата выхода картины - осень следующего года.
СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Съемки фильма о хакерах российской киностудии "WMG Company" проходят в Абхазии, рассказал Sputnik исполнительный продюсер проекта Дмитрий Писаруков.
По сюжету, группа хакеров попала в поле зрения спецслужб. Перед молодыми людьми встал выбор, сесть в тюрьму или же начать работать на государство. Хакеры согласились сотрудничать.
"Согласно сценарию, группа специалистов состоит из четырех человек. Они работают по всем миру – в Италии, на Сейшелах, на Мальдивах, в Антигуа, Норвегии. Их задача заключается в борьбе с преступностью. Абхазия оказалась в плане съемочной площадки уникальным местом. Это Богом поцелованное место. Местные ландшафты подошли для съемок эпизодов в США, Малайзии, Антигуа и так далее", - уточнил он.
По словам Писарукова, в съемках задействовано около 30 человек. Роли главных героев исполняют Кирилл Нагиев и Софья Каштанова. В съемках также приняли участие известный по телесериалу "Универ" Арарат Кещян, сыгравший роль итальянца, один из главных героев серила "Физрук" Владимир Сычев, который в Абхазии "стал" сербом.
"Мы работаем здесь уже десять дней. Съемки проходят в Сухуме, Гагре и сегодня мы будем снимать итальянские проезды в районе озера Рица. Признаюсь, что работа здесь придает ощущение счастья. Никаких проблем мы не испытываем. Там, откуда мы приехали, -15°С, а здесь все еще весна. Мы не хотим уезжать", - поделился Писаруков.
© Sputnik / Марианна Кубрава Съемки фильма в Абхазии
Съемки фильма в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 11.12.2022
Съемки фильма в Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава
Исполнительный продюсер проекта также подчеркнул, что съемочный процесс в республике проходит по намеченному плану и в атмосфере умиротворения.
"Киногруппа очень влюбилась в Абхазию. Многие здесь были не так давно, а мне было шесть лет, когда мы с мамой отдыхали в Гагре. К сожалению, родителей рядом уже нет, но воспоминания остались. В следующем году я обязательно снова сюда приеду по работе", - сказал он.
Помимо Абхазии, съемки эпизодов этой ленты состоялись в Сочи, Геленджике, Дагестане и еще предстоит работа в Стамбуле и Москве.
Готовый материал предстоит сдать в августе 2023 года. Точная дата выхода фильма пока не назначена, но Писаруков предположил, что это может произойти осенью следующего года.
Выбрать Абхазию в качестве площадки для съемок, отметил он, посоветовал российский кинооператор, кинорежиссер и продюсер Заур Болотаев, снявший в республик фильм "Робинзон".
Режиссер "Короче, план такой" Марк Горобец, кинооператор Морат Аббдель Фаттах. генеральный продюсер киностудии "WMG Company" Владимир Микулич, продюсер Вадим Галыгин.
Писаруков поблагодарил руководство Абхазии в лице президента Аслана Бжания и профильных структур за содействие в реализации проекта.
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