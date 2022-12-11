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Ледовый каток установят к Новому году в Гагре

Ледовый каток установят к Новому году в Гагре

Ледовый каток проработает на площади Аиааира в центре Гагры с 30 декабря по 8 января. 11.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Ледовый каток в преддверии новогодних праздников установят в Гагре, рассказала корреспонденту Sputnik замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба.Гунба добавила, что в Гагре уже началось новогоднее оформление города. С 15-16 декабря приступят к проведению праздничных мероприятий при участии хореографических коллективов и учащихся школы искусств.Основные мероприятия запланированы на 29 декабря. В этот день в центре Гагры состоится общегородская елка, в программу которой входит новогодний концерт, вручение детям подарков и салют.Накануне Нового года руководство района также намерено вручить подарки 60-ти детям, посещающих реабилитационный центр в поселке Цандрипш, в виде интерактивных развивающих игрушек. Около 180 детей из семей, находящихся в трудном финансовом положении, тоже получат новогодние подарки от властей.

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