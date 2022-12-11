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Ледовый каток установят к Новому году в Гагре
Ледовый каток установят к Новому году в Гагре
Ледовый каток проработает на площади Аиааира в центре Гагры с 30 декабря по 8 января. 11.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-11T20:30+0300
2022-12-11T20:30+0300
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СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Ледовый каток в преддверии новогодних праздников установят в Гагре, рассказала корреспонденту Sputnik замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба.Гунба добавила, что в Гагре уже началось новогоднее оформление города. С 15-16 декабря приступят к проведению праздничных мероприятий при участии хореографических коллективов и учащихся школы искусств.Основные мероприятия запланированы на 29 декабря. В этот день в центре Гагры состоится общегородская елка, в программу которой входит новогодний концерт, вручение детям подарков и салют.Накануне Нового года руководство района также намерено вручить подарки 60-ти детям, посещающих реабилитационный центр в поселке Цандрипш, в виде интерактивных развивающих игрушек. Около 180 детей из семей, находящихся в трудном финансовом положении, тоже получат новогодние подарки от властей.
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гагрский район, новый год в абхазии, абхазия
гагрский район, новый год в абхазии, абхазия
Ледовый каток установят к Новому году в Гагре
Ледовый каток проработает на площади Аиааира в центре Гагры с 30 декабря по 8 января.
СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Ледовый каток в преддверии новогодних праздников установят в Гагре, рассказала корреспонденту Sputnik замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба.
"На площади Аиааира 30 декабря в 12:00 состоится открытие ледового катка, который будет функционировать до 8 января включительно. Мы его арендовали. Размеры катка 30 на 15 метров – это 450 квадратных метров. Будет 85 пар коньков от 33 до 44 размера. Разрешено приходить со своими коньками тоже. Все это будет бесплатно для жителей и гостей Гагрского района", - отметила она.
Гунба добавила, что в Гагре уже началось новогоднее оформление города. С 15-16 декабря приступят к проведению праздничных мероприятий при участии хореографических коллективов и учащихся школы искусств.
Основные мероприятия запланированы на 29 декабря. В этот день в центре Гагры состоится общегородская елка, в программу которой входит новогодний концерт, вручение детям подарков и салют.
Накануне Нового года руководство района также намерено вручить подарки 60-ти детям, посещающих реабилитационный центр в поселке Цандрипш, в виде интерактивных развивающих игрушек. Около 180 детей из семей, находящихся в трудном финансовом положении, тоже получат новогодние подарки от властей.