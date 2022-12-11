https://sputnik-abkhazia.ru/20221211/ostorozhno-spoyler-serial-koltsa-vlasti-1043089585.html
Осторожно, спойлер: сериал "Кольца власти"
Осторожно, спойлер: сериал "Кольца власти"
Что впечатлило, и что разочаровало в сериале "Кольца власти" ведущих программы "Осторожно, спойлер!" Ирину Турава и Артура Гагулия, а также, чем отличается... 11.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-11T18:54+0300
2022-12-11T18:54+0300
2022-12-12T16:56+0300
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Осторожно, спойлер: сериал «Кольца власти»
Осторожно, спойлер: сериал «Кольца власти»
Что впечатлило, и что разочаровало в сериале "Кольца власти" ведущих программы "Осторожно, спойлер!" Ирину Турава и Артура Гагулия, а также, чем отличается этот сериал от фильмов "Властелин колец", узнаем в очередном выпуске.Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта - автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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подкасты, абхазия, кино, литература, осторожно, спойлер!, аудио
подкасты, абхазия, кино, литература, осторожно, спойлер!, аудио
Что впечатлило, и что разочаровало в сериале "Кольца власти" ведущих программы "Осторожно, спойлер!" Ирину Турава и Артура Гагулия, а также, чем отличается этот сериал от фильмов "Властелин колец", узнаем в очередном выпуске.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта - автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.