https://sputnik-abkhazia.ru/20221211/ostorozhno-spoyler-serial-koltsa-vlasti-1043089585.html

Осторожно, спойлер: сериал "Кольца власти"

Осторожно, спойлер: сериал "Кольца власти"

Что впечатлило, и что разочаровало в сериале "Кольца власти" ведущих программы "Осторожно, спойлер!" Ирину Турава и Артура Гагулия, а также, чем отличается... 11.12.2022, Sputnik Абхазия

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Осторожно, спойлер: сериал «Кольца власти» Осторожно, спойлер: сериал «Кольца власти»

Что впечатлило, и что разочаровало в сериале "Кольца власти" ведущих программы "Осторожно, спойлер!" Ирину Турава и Артура Гагулия, а также, чем отличается этот сериал от фильмов "Властелин колец", узнаем в очередном выпуске.Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта - автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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