https://sputnik-abkhazia.ru/20221211/peskov-rossii-neobkhodim-zapas-prochnosti-ey-pridetsya-zhit-v-usloviyakh-konfrontatsii-1043064799.html

Песков: России необходим запас прочности, ей придется жить в условиях конфронтации

Песков: России необходим запас прочности, ей придется жить в условиях конфронтации

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. 11.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-11T14:15+0300

2022-12-11T14:15+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

россия

дмитрий песков

санкции

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СУХУМ, 11 дек - Sputnik. России нужно иметь запас прочности, потому что ей придется жить в условиях конфронтации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Он также отметил, что коллективный Запад не любит Россию и любить не собирается, но ей это и не нужно.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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россия, дмитрий песков, санкции