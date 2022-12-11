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Песков: России необходим запас прочности, ей придется жить в условиях конфронтации
Песков: России необходим запас прочности, ей придется жить в условиях конфронтации
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. 11.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-11T14:15+0300
2022-12-11T14:15+0300
2022-12-11T14:59+0300
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россия
дмитрий песков
санкции
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СУХУМ, 11 дек - Sputnik. России нужно иметь запас прочности, потому что ей придется жить в условиях конфронтации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Он также отметил, что коллективный Запад не любит Россию и любить не собирается, но ей это и не нужно.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, дмитрий песков, санкции
россия, дмитрий песков, санкции
Песков: России необходим запас прочности, ей придется жить в условиях конфронтации
14:15 11.12.2022 (обновлено: 14:59 11.12.2022)
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
СУХУМ, 11 дек - Sputnik
. России нужно иметь запас прочности, потому что ей придется жить в условиях конфронтации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Мы не движемся, мы уже приехали на станцию под названием "конфронтация". И нам нужно быть собранными, мощными и нужно иметь запас прочности, потому что нам еще придется жить в условиях этой конфронтации", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в ответ на вопрос, к чему движется ситуация в отношениях с Западом.
Он также отметил, что коллективный Запад не любит Россию и любить не собирается, но ей это и не нужно.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.