Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221211/peskov-rossii-neobkhodim-zapas-prochnosti-ey-pridetsya-zhit-v-usloviyakh-konfrontatsii-1043064799.html
Песков: России необходим запас прочности, ей придется жить в условиях конфронтации
Песков: России необходим запас прочности, ей придется жить в условиях конфронтации
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. 11.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-11T14:15+0300
2022-12-11T14:59+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
дмитрий песков
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/03/1037411243_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_9bf2b618292d9bb1540bbaa91a413eba.jpg
СУХУМ, 11 дек - Sputnik. России нужно иметь запас прочности, потому что ей придется жить в условиях конфронтации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Он также отметил, что коллективный Запад не любит Россию и любить не собирается, но ей это и не нужно.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/03/1037411243_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_171ce9eb80317062100dc954900eb8d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, дмитрий песков, санкции
россия, дмитрий песков, санкции

Песков: России необходим запас прочности, ей придется жить в условиях конфронтации

14:15 11.12.2022 (обновлено: 14:59 11.12.2022)
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы - Sputnik Абхазия, 1920, 11.12.2022
© Sputnik / Алексей Даничев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
СУХУМ, 11 дек - Sputnik. России нужно иметь запас прочности, потому что ей придется жить в условиях конфронтации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Мы не движемся, мы уже приехали на станцию под названием "конфронтация". И нам нужно быть собранными, мощными и нужно иметь запас прочности, потому что нам еще придется жить в условиях этой конфронтации", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в ответ на вопрос, к чему движется ситуация в отношениях с Западом.
Он также отметил, что коллективный Запад не любит Россию и любить не собирается, но ей это и не нужно.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0