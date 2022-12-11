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Пицундский собор Андрея Первозванного: архитектура и история
Пицундский собор Андрея Первозванного: архитектура и история
Пицундский собор Андрея Первозванного был построен в IX-X веках. Это крупнейший раннесредневековый храм в Абхазии. Об истории Пицундского собора и его... 11.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-11T19:50+0300
2022-12-11T19:50+0300
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В древности в нем находилась кафедра абхазских католикосов. До наших дней в храме частично сохранились фрески XII-XIV веков. Собор относится к типу крестовокупольных, трехнефных и трехапсидных храмов. Храм возведен из камня и кирпича. При этом цоколь сложен только из каменных блоков, а затем ряды камня чередуются с кирпичными прослойками.Во времена появления на Кавказе Османской империи храм пришел в упадок, был разграблен и частично разрушен. В 40-х годах XIX века началась его реставрация, которая завершилась к 1869 году. Через год при соборе учредили Пицундский мужской монастырь. Во время Великой Отечественной войны, в 1943 и в начале 1944 годов в храме располагался 248-й стрелковый полк.В 1970-х годах вместе с постройкой курортного комплекса в Пицунде было решено сделать в храме органный концертный зал. Орган, сконструированный немецкой органостроительной фирмой "А. Schuke", был установлен в 1975 году. Пицундский храм обладает прекрасными акустическими свойствами. В соборе ежегодно проходят фестивали классической музыки, ставшие одним из самых узнаваемых символов Абхазии.
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видео, мультимедиа, абхазия, пицунда, видео
видео, мультимедиа, абхазия, пицунда, видео
Пицундский собор Андрея Первозванного: архитектура и история
Пицундский собор Андрея Первозванного был построен в IX-X веках. Это крупнейший раннесредневековый храм в Абхазии. Об истории Пицундского собора и его архитектурных особенностях, смотрите наше видео.
В древности в нем находилась кафедра абхазских католикосов. До наших дней в храме частично сохранились фрески XII-XIV веков.
Собор относится к типу крестовокупольных, трехнефных и трехапсидных храмов. Храм возведен из камня и кирпича. При этом цоколь сложен только из каменных блоков, а затем ряды камня чередуются с кирпичными прослойками.
Во времена появления на Кавказе Османской империи храм пришел в упадок, был разграблен и частично разрушен. В 40-х годах XIX века началась его реставрация, которая завершилась к 1869 году. Через год при соборе учредили Пицундский мужской монастырь. Во время Великой Отечественной войны, в 1943 и в начале 1944 годов в храме располагался 248-й стрелковый полк.
В 1970-х годах вместе с постройкой курортного комплекса в Пицунде было решено сделать в храме органный концертный зал. Орган, сконструированный немецкой органостроительной фирмой "А. Schuke", был установлен в 1975 году. Пицундский храм обладает прекрасными акустическими свойствами. В соборе ежегодно проходят фестивали классической музыки, ставшие одним из самых узнаваемых символов Абхазии.