https://sputnik-abkhazia.ru/20221211/pravda-tela-pomogaet-li-normalizovat-ves-podschet-kaloriy-1043045188.html

"Правда тела". Помогает ли нормализовать вес подсчет калорий

"Правда тела". Помогает ли нормализовать вес подсчет калорий

Помогает ли кому-то подсчет съеденных калорий, зачем нужен этот метод и почему тревожным людям стоит держаться от него подальше? ё 11.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-11T13:35+0300

2022-12-11T13:35+0300

2022-12-11T13:35+0300

радио

подкасты риа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/09/1043045034_0:1:1281:721_1920x0_80_0_0_1383e79084be722c1079ade36e3ac7c8.jpg

"Правда тела". Помогает ли нормализовать вес подсчет калорий "Правда тела". Помогает ли нормализовать вес подсчет калорий

Кто составляет таблицы пищевой ценности, какая погрешность в расчетах допустима, как не умереть от математической ошибки и в чем тогда польза дневников питания.Как подсчет калорий делает питание аскетичным, почему этот метод – не математика, а скорее философия, и что случилось с курицей за последние сто лет. Рассказывает диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алёна Поташева.2:44 "абсолютно любая диета – работает"3:40 кто считал калории в 19 веке6:30 когда считать – до еды или после?10:00 как подсчеты вызывают расстройства пищевого поведения13:30 даже базовый метаболизм – условный19:40 уходите от цифр в качество21:27 примерные варианты оценки едыСлушайте подкасты РИА Новости.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты риа, аудио