https://sputnik-abkhazia.ru/20221211/pravda-tela-pomogaet-li-normalizovat-ves-podschet-kaloriy-1043045188.html
"Правда тела". Помогает ли нормализовать вес подсчет калорий
"Правда тела". Помогает ли нормализовать вес подсчет калорий
Помогает ли кому-то подсчет съеденных калорий, зачем нужен этот метод и почему тревожным людям стоит держаться от него подальше? ё 11.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-11T13:35+0300
2022-12-11T13:35+0300
2022-12-11T13:35+0300
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"Правда тела". Помогает ли нормализовать вес подсчет калорий
"Правда тела". Помогает ли нормализовать вес подсчет калорий
Кто составляет таблицы пищевой ценности, какая погрешность в расчетах допустима, как не умереть от математической ошибки и в чем тогда польза дневников питания.Как подсчет калорий делает питание аскетичным, почему этот метод – не математика, а скорее философия, и что случилось с курицей за последние сто лет. Рассказывает диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алёна Поташева.2:44 "абсолютно любая диета – работает"3:40 кто считал калории в 19 веке6:30 когда считать – до еды или после?10:00 как подсчеты вызывают расстройства пищевого поведения13:30 даже базовый метаболизм – условный19:40 уходите от цифр в качество21:27 примерные варианты оценки едыСлушайте подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, аудио
"Правда тела". Помогает ли нормализовать вес подсчет калорий
Помогает ли кому-то подсчет съеденных калорий, зачем нужен этот метод и почему тревожным людям стоит держаться от него подальше? ё
Кто составляет таблицы пищевой ценности, какая погрешность в расчетах допустима, как не умереть от математической ошибки и в чем тогда польза дневников питания.
Как подсчет калорий делает питание аскетичным, почему этот метод – не математика, а скорее философия, и что случилось с курицей за последние сто лет. Рассказывает диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алёна Поташева.
2:44 "абсолютно любая диета – работает"
3:40 кто считал калории в 19 веке
6:30 когда считать – до еды или после?
10:00 как подсчеты вызывают расстройства пищевого поведения
13:30 даже базовый метаболизм – условный
19:40 уходите от цифр в качество
21:27 примерные варианты оценки еды