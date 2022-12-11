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Сократ Джинджолия награжден орденом "Ахьдз-Апша" I степени"
Сократ Джинджолия награжден орденом "Ахьдз-Апша" I степени"
Сократ Джинджолия – государственный и общественный деятель Абхазии, родился 11 декабря 1937 года в селе Агубедия Очамчырского района. 11.12.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания наградил Сократа Джинджолия орденом "Ахьдз-Апша" I степени".Сократ Джинджолия – государственный и общественный деятель Абхазии, родился 11 декабря 1937 года в селе Агубедия Очамчырского района.Джинджолия в 1992 году стал зампредседателя Верховного Совета Абхазии, в 1993 году был назначен премьер-министром и министром иностранных дел Абхазии, возглавлял официальную делегацию Абхазии на переговорах в Женеве. С 1994 по 2002 годы был Спикером Народного Собрания республики. Член Общественной палаты со дня ее образования.
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сократ джинджолия, абхазия
сократ джинджолия, абхазия

Сократ Джинджолия награжден орденом "Ахьдз-Апша" I степени"

10:20 11.12.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Сократ Джинджолия
Сократ Джинджолия - Sputnik Абхазия, 1920, 11.12.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Сократ Джинджолия – государственный и общественный деятель Абхазии, родился 11 декабря 1937 года в селе Агубедия Очамчырского района.
СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания наградил Сократа Джинджолия орденом "Ахьдз-Апша" I степени".
"За весомый вклад в национально-освободительное движение в Абхазии и становление Абхазской государственности наградить Джинджолия Сократа Рачевича орденом "Ахьдз-Апша" I степени", - говорится в Указе Главы государства.
Сократ Джинджолия – государственный и общественный деятель Абхазии, родился 11 декабря 1937 года в селе Агубедия Очамчырского района.
Джинджолия в 1992 году стал зампредседателя Верховного Совета Абхазии, в 1993 году был назначен премьер-министром и министром иностранных дел Абхазии, возглавлял официальную делегацию Абхазии на переговорах в Женеве. С 1994 по 2002 годы был Спикером Народного Собрания республики. Член Общественной палаты со дня ее образования.
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