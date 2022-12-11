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ВС России сорвали попытку атаки украинских войск на Южно-Донецком направлении
ВС России сорвали попытку атаки украинских войск на Южно-Донецком направлении
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 341 украинский самолет, 181 вертолет, 2647 беспилотных летательных аппаратов, 393 зенитных... 11.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-11T15:40+0300
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СУХУМ, 11 дек - Sputnik. На Южно-Донецком направлении российские военные нанесли поражение противнику огнем артиллерии, сорвав попытку атаки и уничтожив до 40 украинских боевиков, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.В министерстве уточнили, что на Южно-Донецком направлении противник предпринял попытку атаковать усиленным взводом позиции российских войск в направлении населенного пункта Нескучное Донецкой Народной Республики.Огнем артиллерии противнику нанесено поражение.По сведениям Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 341 украинский самолет, 181 вертолет, 2647 беспилотных летательных аппаратов, 393 зенитных ракетных комплекса, 7057 танков и других боевых бронированных машин, 926 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3676 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7547 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия, министерство обороны рф, украина
россия, министерство обороны рф, украина
ВС России сорвали попытку атаки украинских войск на Южно-Донецком направлении
15:40 11.12.2022 (обновлено: 15:45 11.12.2022)
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 341 украинский самолет, 181 вертолет, 2647 беспилотных летательных аппаратов, 393 зенитных ракетных комплекса, 7057 танков и других боевых бронированных машин.
СУХУМ, 11 дек - Sputnik. На Южно-Донецком направлении российские военные нанесли поражение противнику огнем артиллерии, сорвав попытку атаки и уничтожив до 40 украинских боевиков, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
В министерстве уточнили, что на Южно-Донецком направлении противник предпринял попытку атаковать усиленным взводом позиции российских войск в направлении населенного пункта Нескучное Донецкой Народной Республики.
Огнем артиллерии противнику нанесено поражение.
"Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и два пикапа", - говорится в сводке Минобороны РФ.
По сведениям Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 341 украинский самолет, 181 вертолет, 2647 беспилотных летательных аппаратов, 393 зенитных ракетных комплекса, 7057 танков и других боевых бронированных машин, 926 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3676 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7547 единиц специальной военной автомобильной техники.