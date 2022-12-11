https://sputnik-abkhazia.ru/20221211/vs-rossii-sorvali-popytku-ataki-ukrainskikh-voysk-na-yuzhno-donetskom-napravlenii-1043065298.html

ВС России сорвали попытку атаки украинских войск на Южно-Донецком направлении

ВС России сорвали попытку атаки украинских войск на Южно-Донецком направлении

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 341 украинский самолет, 181 вертолет, 2647 беспилотных летательных аппаратов, 393 зенитных... 11.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-11T15:40+0300

2022-12-11T15:40+0300

2022-12-11T15:45+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 11 дек - Sputnik. На Южно-Донецком направлении российские военные нанесли поражение противнику огнем артиллерии, сорвав попытку атаки и уничтожив до 40 украинских боевиков, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.В министерстве уточнили, что на Южно-Донецком направлении противник предпринял попытку атаковать усиленным взводом позиции российских войск в направлении населенного пункта Нескучное Донецкой Народной Республики.Огнем артиллерии противнику нанесено поражение.По сведениям Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 341 украинский самолет, 181 вертолет, 2647 беспилотных летательных аппаратов, 393 зенитных ракетных комплекса, 7057 танков и других боевых бронированных машин, 926 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3676 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7547 единиц специальной военной автомобильной техники.

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