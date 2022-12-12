https://sputnik-abkhazia.ru/20221212/delegatsiya-ministerstva-sporta-kryma-priekhala-v-abkhaziyu-1043083324.html

Делегация Министерства спорта Крыма приехала в Абхазию

Делегация Министерства спорта Крыма приехала в Абхазию

В рамках визита делегация из Крыма побывает на спортивных объектах в Сухуме – на стадионе "Динамо", Республиканском стадионе, в Республиканской... 12.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-12T13:40+0300

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СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Встреча представителей Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту и Министерства спорта Республики Крым состоялась в понедельник, 12 декабря.Министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова в свою очередь выразила благодарность и удовлетворение состоявшейся встречей."Международные отношения не только в области спорта, но и во всех сферах деятельности очень важны, в первую очередь для того, чтобы обеспечить мир всех поколений и времен. Это самая важная задача людей, которые находятся на сегодняшний день у власти, и неважно, какая сфера деятельности имеется", –подчеркнула она.Кроме того, Торубарова отметила, что делегация прибыла в Абхазию для развития дружественных отношений, спортивного воспитания подрастающих поколений.В ходе встречи начальник спортивного отдела Госкомспорта Жанна Зантария отметила, что в области развития спорта у Абхазии есть очень хорошие традиции – республика воспитала множество выдающихся спортсменов, в том числе олимпийских чемпионов."Нельзя не сказать об олимпийских чемпионах – Дорохов, Люгайло, мы никогда не забываем о Викторе Санееве – трехкратном олимпийском чемпионе, Саиде Гунба – призер олимпийских игр и многих других. Спорт у нас делится на периоды "до распада" и "после распада СССР". 30 лет прошло с окончания войны, столько же мы стараемся поднимать спорт", – сказала она.Несмотря на то, что военные события негативно сказались на развитии спорта в республике, у Абхазии есть значимые спортивные достижения, среди которых – бронзовая олимпийская медаль Дениса Царгуш, подчеркнула Зантария.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/dzhemal-gubaz-osvobozhden-ot-dolzhnosti-glavy-goskomiteta-po-delam-molodezhi-i-sporta-1043007273.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/olimpiytsy-abkhazii-pobediteli-i-prizery-glavnykh-sportivnykh-sorevnovaniy-1039778490.html

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