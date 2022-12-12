https://sputnik-abkhazia.ru/20221212/delegatsiya-ministerstva-sporta-kryma-priekhala-v-abkhaziyu-1043083324.html
Делегация Министерства спорта Крыма приехала в Абхазию
Делегация Министерства спорта Крыма приехала в Абхазию
В рамках визита делегация из Крыма побывает на спортивных объектах в Сухуме – на стадионе "Динамо", Республиканском стадионе, в Республиканской... 12.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-12T13:40+0300
2022-12-12T13:40+0300
2022-12-12T13:46+0300
в абхазии
абхазия
спорт
новости
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/0c/1043080711_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_783ee91e86689c662fce5fc6fb1c5fab.jpg
СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Встреча представителей Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту и Министерства спорта Республики Крым состоялась в понедельник, 12 декабря.Министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова в свою очередь выразила благодарность и удовлетворение состоявшейся встречей."Международные отношения не только в области спорта, но и во всех сферах деятельности очень важны, в первую очередь для того, чтобы обеспечить мир всех поколений и времен. Это самая важная задача людей, которые находятся на сегодняшний день у власти, и неважно, какая сфера деятельности имеется", –подчеркнула она.Кроме того, Торубарова отметила, что делегация прибыла в Абхазию для развития дружественных отношений, спортивного воспитания подрастающих поколений.В ходе встречи начальник спортивного отдела Госкомспорта Жанна Зантария отметила, что в области развития спорта у Абхазии есть очень хорошие традиции – республика воспитала множество выдающихся спортсменов, в том числе олимпийских чемпионов."Нельзя не сказать об олимпийских чемпионах – Дорохов, Люгайло, мы никогда не забываем о Викторе Санееве – трехкратном олимпийском чемпионе, Саиде Гунба – призер олимпийских игр и многих других. Спорт у нас делится на периоды "до распада" и "после распада СССР". 30 лет прошло с окончания войны, столько же мы стараемся поднимать спорт", – сказала она.Несмотря на то, что военные события негативно сказались на развитии спорта в республике, у Абхазии есть значимые спортивные достижения, среди которых – бронзовая олимпийская медаль Дениса Царгуш, подчеркнула Зантария.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/dzhemal-gubaz-osvobozhden-ot-dolzhnosti-glavy-goskomiteta-po-delam-molodezhi-i-sporta-1043007273.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/olimpiytsy-abkhazii-pobediteli-i-prizery-glavnykh-sportivnykh-sorevnovaniy-1039778490.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/0c/1043080711_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_2345cd6cf4231a53967a0a18b1b2dcd9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, спорт, новости, крым
абхазия, спорт, новости, крым
Делегация Министерства спорта Крыма приехала в Абхазию
13:40 12.12.2022 (обновлено: 13:46 12.12.2022)
В рамках визита делегация из Крыма побывает на спортивных объектах в Сухуме – на стадионе "Динамо", Республиканском стадионе, в Республиканской детско-юношеской спортивной школе.
СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Встреча представителей Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту и Министерства спорта Республики Крым состоялась в понедельник, 12 декабря.
"Вы наша дружественная республика, мы будем прилагать все усилия, чтобы наши встречи принесли какие-то плоды на благо наших республик, во благо наших детишек – подрастающего поколения", – сказала временно исполняющая обязанности председателя Госкомспорта Абхазии Мадина Воуба, приветствуя гостей.
Министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова в свою очередь выразила благодарность и удовлетворение состоявшейся встречей.
"Международные отношения не только в области спорта, но и во всех сферах деятельности очень важны, в первую очередь для того, чтобы обеспечить мир всех поколений и времен. Это самая важная задача людей, которые находятся на сегодняшний день у власти, и неважно, какая сфера деятельности имеется", –подчеркнула она.
Кроме того, Торубарова отметила, что делегация прибыла в Абхазию для развития дружественных отношений, спортивного воспитания подрастающих поколений.
В ходе встречи начальник спортивного отдела Госкомспорта Жанна Зантария отметила, что в области развития спорта у Абхазии есть очень хорошие традиции – республика воспитала множество выдающихся спортсменов, в том числе олимпийских чемпионов.
"Нельзя не сказать об олимпийских чемпионах – Дорохов, Люгайло, мы никогда не забываем о Викторе Санееве – трехкратном олимпийском чемпионе, Саиде Гунба – призер олимпийских игр и многих других. Спорт у нас делится на периоды "до распада" и "после распада СССР". 30 лет прошло с окончания войны, столько же мы стараемся поднимать спорт", – сказала она.
Несмотря на то, что военные события негативно сказались на развитии спорта в республике, у Абхазии есть значимые спортивные достижения, среди которых – бронзовая олимпийская медаль Дениса Царгуш, подчеркнула Зантария.