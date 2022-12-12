https://sputnik-abkhazia.ru/20221212/kak-v-starye-vremena-instrument-dlya-pleteniya-verevok-peredali-abkhazskomu-gosmuzeyu-1043079809.html

Как в старые времена: инструмент для плетения веревок передали Абхазскому госмузею

Как в старые времена: инструмент для плетения веревок передали Абхазскому госмузею

Старинный инструмент для плетения веревок Абхазскому государственному музею передал художник Батал Джопуа. 12.12.2022, Sputnik Абхазия

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Старинный инструмент для плетения веревок Абхазскому государственному музею передал художник Батал Джопуа. Станок был сделан в XX веке, его смастерил житель села Нижняя Эшера Джыр Авидзба, внук которого и передал инструмент художнику. На станках такого типа абхазы делали прочные веревки, которые использовали в качестве канатов во время походов в горы. Инструмент находится в рабочем состоянии и займет достойное место в этнографическом отделе музея.

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