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Как в старые времена: инструмент для плетения веревок передали Абхазскому госмузею
Как в старые времена: инструмент для плетения веревок передали Абхазскому госмузею
Старинный инструмент для плетения веревок Абхазскому государственному музею передал художник Батал Джопуа. 12.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-12T16:26+0300
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Старинный инструмент для плетения веревок Абхазскому государственному музею передал художник Батал Джопуа. Станок был сделан в XX веке, его смастерил житель села Нижняя Эшера Джыр Авидзба, внук которого и передал инструмент художнику. На станках такого типа абхазы делали прочные веревки, которые использовали в качестве канатов во время походов в горы. Инструмент находится в рабочем состоянии и займет достойное место в этнографическом отделе музея.
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видео, мультимедиа, абхазия, история, видео
Как в старые времена: инструмент для плетения веревок передали Абхазскому госмузею
16:26 12.12.2022 (обновлено: 16:29 12.12.2022)
Старинный инструмент для плетения веревок Абхазскому государственному музею передал художник Батал Джопуа.
Станок был сделан в XX веке, его смастерил житель села Нижняя Эшера Джыр Авидзба, внук которого и передал инструмент художнику.
На станках такого типа абхазы делали прочные веревки, которые использовали в качестве канатов во время походов в горы. Инструмент находится в рабочем состоянии и займет достойное место в этнографическом отделе музея.