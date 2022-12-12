https://sputnik-abkhazia.ru/20221212/karen-kyulyan-naznachen-zamglavy-administratsii-gagrskogo-rayona-1043084360.html

Карен Кюлян назначен замглавы администрации Гагрского района

Карен Кюлян назначен замглавы администрации Гагрского района

С 2020 года должность замглавы занимал Хачик Минасян. 12.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-12T14:33+0300

2022-12-12T14:33+0300

2022-12-12T14:33+0300

в абхазии

абхазия

новости

гагра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/0c/1043084137_0:188:1080:796_1920x0_80_0_0_6b7ac4ceb60f58ac5d2fe922fcaa5848.jpg

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Карен Кюлян был назначен заместителем главы администрации Гагрского района Юрия Хагуш, сообщатся в официальных социальных сетях администрации.Карен Кюлян родился 20 марта 1987 года в Гагре. В 2004 году он закончил среднюю школу №4 и поступил на юридический факультет Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж.В 2020 году профессиональную переподготовку в РАНХиГС по программе "Государственное и муниципальное управление". С 2022 года Кюлян был помощником председателя Собрания Гагрского района.

абхазия

гагра

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, гагра