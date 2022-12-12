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Карен Кюлян назначен замглавы администрации Гагрского района
Карен Кюлян назначен замглавы администрации Гагрского района
С 2020 года должность замглавы занимал Хачик Минасян. 12.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-12T14:33+0300
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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Карен Кюлян был назначен заместителем главы администрации Гагрского района Юрия Хагуш, сообщатся в официальных социальных сетях администрации.Карен Кюлян родился 20 марта 1987 года в Гагре. В 2004 году он закончил среднюю школу №4 и поступил на юридический факультет Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж.В 2020 году профессиональную переподготовку в РАНХиГС по программе "Государственное и муниципальное управление". С 2022 года Кюлян был помощником председателя Собрания Гагрского района.
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Карен Кюлян назначен замглавы администрации Гагрского района
С 2020 года должность замглавы занимал Хачик Минасян.
СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Карен Кюлян был назначен заместителем главы администрации Гагрского района Юрия Хагуш, сообщатся в официальных социальных сетях администрации.
Он будет курировать вопросы транспорта и связи, сельского хозяйства, сельских администраций, координировать работу жилищного отдела, заниматься вопросами взаимодействия с районным военным комиссариатом и ПСО МЧС по Гагрскому району.
Карен Кюлян родился 20 марта 1987 года в Гагре. В 2004 году он закончил среднюю школу №4 и поступил на юридический факультет Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж.
В 2020 году профессиональную переподготовку в РАНХиГС по программе "Государственное и муниципальное управление". С 2022 года Кюлян был помощником председателя Собрания Гагрского района.