https://sputnik-abkhazia.ru/20221212/khalvash-rasskazal-dlya-chego-abkhazii-nuzhen-novyy-byudzhetnyy-kodeks--1043075694.html
Халваш рассказал, для чего Абхазии нужен новый бюджетный кодекс
Халваш рассказал, для чего Абхазии нужен новый бюджетный кодекс
Для того, чтобы усовершенствовать работу над формированием бюджета страны, парламентский комитет по бюджету, кредитным организациям и финансам готовит проект... 12.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-12T18:59+0300
2022-12-12T18:59+0300
2022-12-12T19:13+0300
радио
подкасты
абхазия
бюджет
парламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/0c/1043075519_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_e3ea7e654acfa3d12723d37b1db57a70.jpg
Халваш о бюджетном кодексе:
Халваш о бюджетном кодексе:
В связи с тем, что у депутатов имеются претензии к тому, как формируется бюджет, а действующий закон об основах бюджетного устройства не учитывает некоторые моменты и не полностью раскрывает параметры бюджета, парламентский комитет по бюджету, кредитным организациям и финансам уже готовит проект нового бюджетного кодекса. "Действующий закон об основах бюджетного устройства – это лишь несколько статей от полноценного бюджетного кодекса. В законе остается много моментов, которые он не учитывает. Новый кодекс будет предусматривать все стороны бюджетной деятельности. Мы потихоньку подходим к нормальной системной работе. В 2016 году, когда принимали этот закон, для того времени его хватало. Но бюджетный процесс продвинулся вперед, появилась казначейская система, в бюджете очень много статей, которые должны предусматривать и подоходные и расходные части. К следующему году впервые у нас будут налоговый кодекс, таможенный кодекс", – рассказал Халваш. Он выразил надежд на то, что бюджетный кодекс согласуют, и в следующем году бюджет на 2024 год будут принимать с его учетом.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/0c/1043075519_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_a6f0ed33d1fbd27886f02a20f1053f42.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, бюджет, парламент, аудио
подкасты, абхазия, бюджет, парламент, аудио
Халваш рассказал, для чего Абхазии нужен новый бюджетный кодекс
18:59 12.12.2022 (обновлено: 19:13 12.12.2022)
Для того, чтобы усовершенствовать работу над формированием бюджета страны, парламентский комитет по бюджету, кредитным организациям и финансам готовит проект нового бюджетного кодекса, рассказал в интервью радио Sputnik председатель комитета Беслан Халваш.
В связи с тем, что у депутатов имеются претензии к тому, как формируется бюджет, а действующий закон об основах бюджетного устройства не учитывает некоторые моменты и не полностью раскрывает параметры бюджета, парламентский комитет по бюджету, кредитным организациям и финансам уже готовит проект нового бюджетного кодекса.
"Действующий закон об основах бюджетного устройства – это лишь несколько статей от полноценного бюджетного кодекса. В законе остается много моментов, которые он не учитывает. Новый кодекс будет предусматривать все стороны бюджетной деятельности. Мы потихоньку подходим к нормальной системной работе. В 2016 году, когда принимали этот закон, для того времени его хватало. Но бюджетный процесс продвинулся вперед, появилась казначейская система, в бюджете очень много статей, которые должны предусматривать и подоходные и расходные части. К следующему году впервые у нас будут налоговый кодекс, таможенный кодекс", – рассказал Халваш.
Он выразил надежд на то, что бюджетный кодекс согласуют, и в следующем году бюджет на 2024 год будут принимать с его учетом.