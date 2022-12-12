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Лес загорелся на горе Мамзышха
Лес загорелся на горе Мамзышха
Подхода к месту пожара у спасателей нет, но они мониторят ситуацию на случай угроз для домовладений и жителей района. 12.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-12T22:37+0300
2022-12-12T22:37+0300
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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Около 30 гектаров леса горит на горе Мамзышха в Гагрском районе, сообщает информационное агентство "Апсныпресс" со ссылкой на начальника пожарно-спасательного отряда района МЧС Абхазии Давид Бганба. "Пожар на Мамзышхе мы обнаружили еще утром, на тот момент огнем охвачено было 10 гектаров. Сейчас огонь охватил уже 30 гектаров леса. Подхода для ликвидации пожара пока нет, но мы мониторим ситуацию и готовы к реагированию" - отметил Бганба.Он подчеркнул, что угроз для жителей района или их домов нет.
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абхазия, новости, мчс абхазии
абхазия, новости, мчс абхазии
Лес загорелся на горе Мамзышха
Подхода к месту пожара у спасателей нет, но они мониторят ситуацию на случай угроз для домовладений и жителей района.
СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Около 30 гектаров леса горит на горе Мамзышха в Гагрском районе, сообщает информационное агентство "Апсныпресс" со ссылкой на начальника пожарно-спасательного отряда района МЧС Абхазии Давид Бганба.
"Пожар на Мамзышхе мы обнаружили еще утром, на тот момент огнем охвачено было 10 гектаров. Сейчас огонь охватил уже 30 гектаров леса. Подхода для ликвидации пожара пока нет, но мы мониторим ситуацию и готовы к реагированию" - отметил Бганба.
Он подчеркнул, что угроз для жителей района или их домов нет.