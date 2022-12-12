https://sputnik-abkhazia.ru/20221212/odnoetazhnyy-dom-zagorelsya-v-bzypte-1043086014.html
Одноэтажный дом загорелся в Бзыпте
Одноэтажный дом загорелся в Бзыпте
В результате происшествия никто не пострадал, но дом сгорел полностью. 12.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-12T16:00+0300
2022-12-12T16:00+0300
2022-12-12T16:15+0300
в абхазии
абхазия
новости
пожар
мчс абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/16/1032062684_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_c373e2346c7644336a4b57289186f5e3.jpg
СУХУМ, 12 дек – Sputnik. Частный одноэтажный дом загорелся в селе Бзыпта Гагрского района в понедельник, 12 декабря, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Спасатели выехали к месту происшествия в 12:36, но к их приезду дом, обитый легковоспламеняющейся дранкой, был полностью охвачен огнем.Пламя тушили два пожарных расчета, но дом полностью выгорел. В результате ЧП никто не пострадал, причины происшествия устанавливаются.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/16/1032062684_83:0:1416:1000_1920x0_80_0_0_b6d56ad231f0c301da4e20bcce968d8a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, пожар, мчс абхазии
абхазия, новости, пожар, мчс абхазии
Одноэтажный дом загорелся в Бзыпте
16:00 12.12.2022 (обновлено: 16:15 12.12.2022)
В результате происшествия никто не пострадал, но дом сгорел полностью.
СУХУМ, 12 дек – Sputnik. Частный одноэтажный дом загорелся в селе Бзыпта Гагрского района в понедельник, 12 декабря, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Спасатели выехали к месту происшествия в 12:36, но к их приезду дом, обитый легковоспламеняющейся дранкой, был полностью охвачен огнем.
Пламя тушили два пожарных расчета, но дом полностью выгорел. В результате ЧП никто не пострадал, причины происшествия устанавливаются.