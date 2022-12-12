https://sputnik-abkhazia.ru/20221212/odnoetazhnyy-dom-zagorelsya-v-bzypte-1043086014.html

Одноэтажный дом загорелся в Бзыпте

Одноэтажный дом загорелся в Бзыпте

В результате происшествия никто не пострадал, но дом сгорел полностью. 12.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-12T16:00+0300

2022-12-12T16:00+0300

2022-12-12T16:15+0300

в абхазии

абхазия

новости

пожар

мчс абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/16/1032062684_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_c373e2346c7644336a4b57289186f5e3.jpg

СУХУМ, 12 дек – Sputnik. Частный одноэтажный дом загорелся в селе Бзыпта Гагрского района в понедельник, 12 декабря, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Спасатели выехали к месту происшествия в 12:36, но к их приезду дом, обитый легковоспламеняющейся дранкой, был полностью охвачен огнем.Пламя тушили два пожарных расчета, но дом полностью выгорел. В результате ЧП никто не пострадал, причины происшествия устанавливаются.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, пожар, мчс абхазии