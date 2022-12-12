https://sputnik-abkhazia.ru/20221212/takie-obstoyatelstva-khagba-i-zhiba-ob-itogakh-viii-sezda-vaak-1043075985.html
Такие обстоятельства: Хагба и Жиба об итогах VIII съезда ВААК
Такие обстоятельства: Хагба и Жиба об итогах VIII съезда ВААК
VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса завершил свою работу в столице. Об итогах съезда, а также о дальнейших планах в эфире радио Sputnik... 12.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-12T13:12+0300
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Такие обстоятельства: Хагба и Жиба об итогах VIII съезда ВААК
Такие обстоятельства: Хагба и Жиба об итогах VIII съезда ВААК
VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса завершил свою работу в столице. Об итогах съезда, а также о дальнейших планах в эфире радио Sputnik рассказали руководитель отдела ВААК по образованию, социальной активности и здравоохранению Изольда Хагба и руководитель отдела по работе с представительствами Дмитрий Жиба.VIII съезд ВААК – юбилейный, общественной организации в этом году исполнилось 30 лет. Главная цель работы конгресса – объединение абхазов и абазин, независимо от места проживания, и включение их в процессы созидания в интересах народа.Гости студии рассказали о том, как готовились к съезду, какая работа была проведена."Цели и задачи конгресса не меняются, об этом после переизбрания наш руководитель сказал еще раз, мы следуем нашей главной цели – объединение абхазов по всему миру. Мы свою миссию видим наведением мостов между людьми", – сказала Хагба в беседе на радио.Подробности слушайте в аудиофайле.
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такие обстоятельства, подкасты, диаспора, абхазия, аудио
такие обстоятельства, подкасты, диаспора, абхазия, аудио
VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса завершил свою работу в столице. Об итогах съезда, а также о дальнейших планах в эфире радио Sputnik рассказали руководитель отдела ВААК по образованию, социальной активности и здравоохранению Изольда Хагба и руководитель отдела по работе с представительствами Дмитрий Жиба.
VIII съезд ВААК – юбилейный, общественной организации в этом году исполнилось 30 лет. Главная цель работы конгресса – объединение абхазов и абазин, независимо от места проживания, и включение их в процессы созидания в интересах народа.
Гости студии рассказали о том, как готовились к съезду, какая работа была проведена.
"Цели и задачи конгресса не меняются, об этом после переизбрания наш руководитель сказал еще раз, мы следуем нашей главной цели – объединение абхазов по всему миру. Мы свою миссию видим наведением мостов между людьми", – сказала Хагба в беседе на радио.
Подробности слушайте в аудиофайле
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