https://sputnik-abkhazia.ru/20221212/takie-obstoyatelstva-khagba-i-zhiba-ob-itogakh-viii-sezda-vaak-1043075985.html

Такие обстоятельства: Хагба и Жиба об итогах VIII съезда ВААК

Такие обстоятельства: Хагба и Жиба об итогах VIII съезда ВААК

VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса завершил свою работу в столице. Об итогах съезда, а также о дальнейших планах в эфире радио Sputnik... 12.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-12T13:12+0300

2022-12-12T13:12+0300

2022-12-12T13:13+0300

радио

такие обстоятельства

подкасты

диаспора

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/0c/1043083741_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_6cd9d0d374ca89d3da2a7f21ab9e3e20.jpg

Такие обстоятельства: Хагба и Жиба об итогах VIII съезда ВААК Такие обстоятельства: Хагба и Жиба об итогах VIII съезда ВААК

VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса завершил свою работу в столице. Об итогах съезда, а также о дальнейших планах в эфире радио Sputnik рассказали руководитель отдела ВААК по образованию, социальной активности и здравоохранению Изольда Хагба и руководитель отдела по работе с представительствами Дмитрий Жиба.VIII съезд ВААК – юбилейный, общественной организации в этом году исполнилось 30 лет. Главная цель работы конгресса – объединение абхазов и абазин, независимо от места проживания, и включение их в процессы созидания в интересах народа.Гости студии рассказали о том, как готовились к съезду, какая работа была проведена."Цели и задачи конгресса не меняются, об этом после переизбрания наш руководитель сказал еще раз, мы следуем нашей главной цели – объединение абхазов по всему миру. Мы свою миссию видим наведением мостов между людьми", – сказала Хагба в беседе на радио.Подробности слушайте в аудиофайле.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

такие обстоятельства, подкасты, диаспора, абхазия, аудио