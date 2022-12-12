https://sputnik-abkhazia.ru/20221212/takie-obstoyatelstva-kosilov-o-rannem-bronirovanii-turov-v-abkhaziyu-1043005498.html

Такие обстоятельства: Косилов о раннем бронировании туров в Абхазию

Такие обстоятельства: Косилов о раннем бронировании туров в Абхазию

О старте раннего бронирования туров в Абхазию и ценах на летний сезон 2023 года в эфире радио Sputnik рассказал руководитель абхазского направления туркомпании... 12.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-12T08:56+0300

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Такие обстоятельства: Косилов о раннем бронировании туров в Абхазию Такие обстоятельства: Косилов о раннем бронировании туров в Абхазию

У российских туроператоров стартовали ранние продажи на отдых в Абхазии летом 2023 года.Акция раннее бронирование выгодно всем участникам туристического рынка, отмечает Косилов. Старт продаж не сответствует спросу за аналогичный период прошлого года, так как людей не устраивает цена.Понятно, что ситуация не простая и отели вынуждены формировать цены на следующий год. Понимают, что будут санкции, какие-то ресурсы, необходимые для продаж, будут урезаны за счет общей ситуации на рынке. И, конечно, они повышают цены. Пока что активных продаж, особенно на дорогом сегменте, нет. Но мы надеемся, что после Нового года, может быть этот вопрос решится", - сказал Косилов.Говоря о предпочтениях отдыхающих, он отметил, что также интересен недорогой семейный отдых в больших отелях с трехразовым питанием.Косилов отметил, что стартовый рост цен на отдых в новом сезоне будет от 15%.Полная версия беседы в аудиофайле.

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