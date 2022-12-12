https://sputnik-abkhazia.ru/20221212/utverzhden-sostav-komissii-po-delimitatsii-abkhazo-rossiyskoy-granitsy-1043089977.html

Утвержден состав Комиссии по делимитации абхазо-российской границы

Утвержден состав Комиссии по делимитации абхазо-российской границы

В состав комиссии вошли представители различных ведомств, возглавил ее первый вице-премьер Беслан Джопуа. 12.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания утвердил состав Комиссии по делимитации государственной границы и разграничению морских пространств между Абхазией и Россией, сообщает пресс-служба главы государства. Председателем комиссии назначен первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.В состав комиссии вошли представители различных министерств и ведомств республики.

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