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Утвержден состав Комиссии по делимитации абхазо-российской границы
Утвержден состав Комиссии по делимитации абхазо-российской границы
В состав комиссии вошли представители различных ведомств, возглавил ее первый вице-премьер Беслан Джопуа. 12.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-12T17:24+0300
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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания утвердил состав Комиссии по делимитации государственной границы и разграничению морских пространств между Абхазией и Россией, сообщает пресс-служба главы государства. Председателем комиссии назначен первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.В состав комиссии вошли представители различных министерств и ведомств республики.
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Утвержден состав Комиссии по делимитации абхазо-российской границы
17:24 12.12.2022 (обновлено: 17:29 12.12.2022)
В состав комиссии вошли представители различных ведомств, возглавил ее первый вице-премьер Беслан Джопуа.
СУХУМ, 12 дек - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания утвердил состав Комиссии по делимитации государственной границы и разграничению морских пространств между Абхазией и Россией, сообщает
пресс-служба главы государства.
Председателем комиссии назначен первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.
В состав комиссии вошли представители различных министерств и ведомств республики.