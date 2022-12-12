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https://sputnik-abkhazia.ru/20221212/utverzhden-sostav-komissii-po-delimitatsii-abkhazo-rossiyskoy-granitsy-1043089977.html
Утвержден состав Комиссии по делимитации абхазо-российской границы
Утвержден состав Комиссии по делимитации абхазо-российской границы
В состав комиссии вошли представители различных ведомств, возглавил ее первый вице-премьер Беслан Джопуа. 12.12.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания утвердил состав Комиссии по делимитации государственной границы и разграничению морских пространств между Абхазией и Россией, сообщает пресс-служба главы государства. Председателем комиссии назначен первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.В состав комиссии вошли представители различных министерств и ведомств республики.
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Утвержден состав Комиссии по делимитации абхазо-российской границы

17:24 12.12.2022 (обновлено: 17:29 12.12.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Документы
Документы - Sputnik Абхазия, 1920, 12.12.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В состав комиссии вошли представители различных ведомств, возглавил ее первый вице-премьер Беслан Джопуа.
СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания утвердил состав Комиссии по делимитации государственной границы и разграничению морских пространств между Абхазией и Россией, сообщает пресс-служба главы государства.
Председателем комиссии назначен первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.
В состав комиссии вошли представители различных министерств и ведомств республики.
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