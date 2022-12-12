https://sputnik-abkhazia.ru/20221212/vystavka-k-155-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-aleksandra-shervashidze-chachba-proydet-v-sukhume-1043076540.html
Выставка к 155-летию со дня рождения Александра Шервашидзе-Чачба пройдет в Сухуме
Выставка к 155-летию со дня рождения Александра Шервашидзе-Чачба пройдет в Сухуме
Выставка будет открыта с 15 по 24 декабря, на ней будет представлено более 80 работ художника – портретов, декораций и эскизов театральных костюмов. 12.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-12T10:29+0300
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СУХУМ, 12 дек – Sputnik. Выставка, посвященная 155-летию со дня рождения абхазского художника, сценографа и искусствоведа Александра Шервашидзе-Чачба пройдет в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии в Сухуме, сообщает пресс-служба Министерства культуры республики.Кроме того, зрители смогут увидеть портреты современников художника – режиссера и драматурга Николая Евреинова, актрисы Натальи Бутковской, Клодин Биссон и многих других. Центральное место в экспозиции займет автопортрет художника, за который он был принят в национальное общество художников Франции.Александр Шервашидзе-Чачба – правнук владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба, первый профессиональный абхазский художник, крупнейший декоратор театров дореволюционной России, ведущий художественный оформитель спектаклей петербургских театров. Он скончался 17 августа 1968 года в возрасте 101 года вдали от родины, в Монако. Перезахоронить художника в Сухуме удалось лишь спустя 17 лет. Работы Александра Чачба-Шервашидзе хранятся в Сухуме, Москве, Киеве, а также в частных коллекциях в Париже и Каннах. Имя Александра Чачба носит Сухумское художественное училище.
https://sputnik-abkhazia.ru/20200817/vek-i-god-o-zhizni-aleksandra-chachba-shervashidze-1022764019.html
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абхазия, культура, искусство
Выставка к 155-летию со дня рождения Александра Шервашидзе-Чачба пройдет в Сухуме
10:29 12.12.2022 (обновлено: 13:31 12.12.2022)
Выставка будет открыта с 15 по 24 декабря, на ней будет представлено более 80 работ художника – портретов, декораций и эскизов театральных костюмов.
СУХУМ, 12 дек – Sputnik.
Выставка, посвященная 155-летию со дня рождения абхазского художника, сценографа и искусствоведа Александра Шервашидзе-Чачба пройдет в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии в Сухуме, сообщает
пресс-служба Министерства культуры республики.
На выставке, которая пройдет с 15 по 24 декабря, будут представлены более 80 работ Шервашидзе-Чачба, в том числе декорации и эскизы костюмов, которые художник создал в свою бытность декоратором Александринского и Мариинского театров
Кроме того, зрители смогут увидеть портреты современников художника – режиссера и драматурга Николая Евреинова, актрисы Натальи Бутковской, Клодин Биссон и многих других. Центральное место в экспозиции займет автопортрет художника, за который он был принят в национальное общество художников Франции.
Александр Шервашидзе-Чачба – правнук владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба, первый профессиональный абхазский художник, крупнейший декоратор театров дореволюционной России, ведущий художественный оформитель спектаклей петербургских театров.
Он скончался 17 августа 1968 года в возрасте 101 года вдали от родины, в Монако. Перезахоронить художника в Сухуме удалось лишь спустя 17 лет. Работы Александра Чачба-Шервашидзе хранятся в Сухуме, Москве, Киеве, а также в частных коллекциях в Париже и Каннах. Имя Александра Чачба носит Сухумское художественное училище.