https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/chast-abkhazii-ostanetsya-bez-sveta-14-dekabrya-1043103580.html

Часть Абхазии останется без света 14 декабря

Часть Абхазии останется без света 14 декабря

Подстанция "Ткуарчал ГРЭС" будет отключена на четыре часа из-за работ на воздушной линии "Ачгуара". 13.12.2022, Sputnik Абхазия

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абхазия

энергетическая отрасль абхазии

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СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Часть восточной Абхазии останется без света завтра, 14 декабря, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".ПС "Ткуарчал ГРЭС" будет отключена четыре часа, с 13:00 до 17:00.Временные неудобства связаны с монтажом нового оборудования на ОРУ-220 в рамках работ на ВЛ "Ачгуара".

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