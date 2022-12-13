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Часть Абхазии останется без света 14 декабря
Часть Абхазии останется без света 14 декабря
Подстанция "Ткуарчал ГРЭС" будет отключена на четыре часа из-за работ на воздушной линии "Ачгуара". 13.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-13T16:19+0300
2022-12-13T16:19+0300
2022-12-13T16:27+0300
абхазия
энергетическая отрасль абхазии
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СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Часть восточной Абхазии останется без света завтра, 14 декабря, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".ПС "Ткуарчал ГРЭС" будет отключена четыре часа, с 13:00 до 17:00.Временные неудобства связаны с монтажом нового оборудования на ОРУ-220 в рамках работ на ВЛ "Ачгуара".
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абхазия
Часть Абхазии останется без света 14 декабря
16:19 13.12.2022 (обновлено: 16:27 13.12.2022)
Подстанция "Ткуарчал ГРЭС" будет отключена на четыре часа из-за работ на воздушной линии "Ачгуара".
СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Часть восточной Абхазии останется без света завтра, 14 декабря, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
ПС "Ткуарчал ГРЭС" будет отключена четыре часа, с 13:00 до 17:00.
Временные неудобства связаны с монтажом нового оборудования на ОРУ-220 в рамках работ на ВЛ "Ачгуара".