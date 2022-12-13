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Дождь потушил пожар на горе Мамзыщха
Дождь потушил пожар на горе Мамзыщха
Пожар на горе Мамзыщха вспыхнул в понедельник, 12 декабря. В течение дня огонь распространился на 30 гектаров леса. 13.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-13T12:19+0300
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СУХУМ, 13 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Пожар на горе Мамзыщха удалось потушить благодаря дождю, сообщил корреспонденту Sputnik начальник пожарно-спасательного отряда района МЧС Абхазии Давид Бганба.Ситуацию мониторят сотрудники пожарно-спасательного отряда МЧС Абхазии.Пожар на горе Мамзыщха начался утром 12 декабря. Начавшись с 10 гектаров, огонь быстро распространился – к вечеру горело около 30 гектаров леса в труднодоступной части горного склона, к которой не могли подъехать спасатели.Сотрудники МЧС следили за развитием ситуации и сообщили, что угроз для жителей района и их домов не было.
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абхазия, новости, гагра, пожар
Дождь потушил пожар на горе Мамзыщха
Пожар на горе Мамзыщха вспыхнул в понедельник, 12 декабря. В течение дня огонь распространился на 30 гектаров леса.
СУХУМ, 13 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Пожар на горе Мамзыщха удалось потушить благодаря дождю, сообщил корреспонденту Sputnik начальник пожарно-спасательного отряда района МЧС Абхазии Давид Бганба.
"Сегодня утром пошел обильный дождь, очаги возгорания потушены. Единственное, сейчас немного дымят пеньки деревьев. Но угрозы дальнейшего пожара нет", – подчеркнул Бганба.
Ситуацию мониторят сотрудники пожарно-спасательного отряда МЧС Абхазии.
Пожар на горе Мамзыщха начался утром 12 декабря. Начавшись с 10 гектаров, огонь быстро распространился – к вечеру горело около 30 гектаров леса в труднодоступной части горного склона, к которой не могли подъехать спасатели.
Сотрудники МЧС следили за развитием ситуации и сообщили, что угроз для жителей района и их домов не было.