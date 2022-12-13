https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/dozhd-potushil-pozhar-na-gore-mamzyschkha-1043098055.html

Дождь потушил пожар на горе Мамзыщха

Дождь потушил пожар на горе Мамзыщха

Пожар на горе Мамзыщха вспыхнул в понедельник, 12 декабря. В течение дня огонь распространился на 30 гектаров леса. 13.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Пожар на горе Мамзыщха удалось потушить благодаря дождю, сообщил корреспонденту Sputnik начальник пожарно-спасательного отряда района МЧС Абхазии Давид Бганба.Ситуацию мониторят сотрудники пожарно-спасательного отряда МЧС Абхазии.Пожар на горе Мамзыщха начался утром 12 декабря. Начавшись с 10 гектаров, огонь быстро распространился – к вечеру горело около 30 гектаров леса в труднодоступной части горного склона, к которой не могли подъехать спасатели.Сотрудники МЧС следили за развитием ситуации и сообщили, что угроз для жителей района и их домов не было.

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