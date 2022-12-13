https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/ekspert-rasskazal-kto--vkhodit-v-mirovuyu-elitu-1043027898.html
Эксперт рассказал, кто входит в мировую элиту
Эксперт рассказал, кто входит в мировую элиту
Генеральный директор российского Института системно-стратегического анализа, историк и социолог Андрей Фурсов рассказал о структуре мировой наднациональной... 13.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-13T11:32+0300
2022-12-13T11:32+0300
2022-12-13T12:21+0300
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ватикан
банкиры
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подкасты
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Эксперт рассказал, кто входит в мировую элиту
Эксперт рассказал, кто входит в мировую элиту
В эфире радио Sputnik Фурсов отметил, что общепринятые представления об элитах далеки от реальности."Говоря о мировых элитах, в чьих руках сосредоточены основные механизмы влияния на события мирового масштаба, а также политическая власть и финансы, у нас часто все сводят к Рокфеллерам и Ротшильдам или упоминают Бильдербергский клуб как самостоятельную структуру. Но на самом деле это не так. Интересы мировой элиты сегодня конституируют четыре больших кластера. Во-первых, монархические и аристократические семьи, и главные здесь британцы. Причем это признается даже у нас. В наших глянцевых журналах постоянно пишут про королевскую семью, как будто мы живем в Великобритании", – заявил эксперт.По его словам, ко второй группе элит относятся Ватикан и религиозные орденские структуры."Третья группа – банкиры. Они представляют "старые" англосаксонские деньги, связанные в основном с еврейским капиталом. Четвертая группа – это еврейская, армянская и ливанская диаспоры. Именно эти группы осуществляют надгосударственные связи, выполняя функции площадок и инструментов согласования и управления", – пояснил Фурсов.Тем временем стало известно об аресте в Германии 25 человек якобы за подготовку к госперевороту. Всего сеть "заговорщиков" состояла из 52 человек, сообщается, что в нее входили представители древних аристократских семей, а также бывший член Бундесвера; по некоторым данным, среди задержанных есть гражданка РФ.
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монархи, великобритания, ватикан, банкиры, диаспоры, евреи, армяне, подкасты, аудио
монархи, великобритания, ватикан, банкиры, диаспоры, евреи, армяне, подкасты, аудио
Эксперт рассказал, кто входит в мировую элиту
11:32 13.12.2022 (обновлено: 12:21 13.12.2022)
Генеральный директор российского Института системно-стратегического анализа, историк и социолог Андрей Фурсов рассказал о структуре мировой наднациональной элиты.
В эфире радио Sputnik
Фурсов отметил, что общепринятые представления об элитах далеки от реальности.
"Говоря о мировых элитах, в чьих руках сосредоточены основные механизмы влияния на события мирового масштаба, а также политическая власть и финансы, у нас часто все сводят к Рокфеллерам и Ротшильдам или упоминают Бильдербергский клуб как самостоятельную структуру. Но на самом деле это не так. Интересы мировой элиты сегодня конституируют четыре больших кластера. Во-первых, монархические и аристократические семьи, и главные здесь британцы. Причем это признается даже у нас. В наших глянцевых журналах постоянно пишут про королевскую семью, как будто мы живем в Великобритании", – заявил эксперт.
По его словам, ко второй группе элит относятся Ватикан и религиозные орденские структуры.
"Третья группа – банкиры. Они представляют "старые" англосаксонские деньги, связанные в основном с еврейским капиталом. Четвертая группа – это еврейская, армянская и ливанская диаспоры. Именно эти группы осуществляют надгосударственные связи, выполняя функции площадок и инструментов согласования и управления", – пояснил Фурсов.
Тем временем стало известно об аресте в Германии 25 человек якобы за подготовку к госперевороту
. Всего сеть "заговорщиков" состояла из 52 человек, сообщается, что в нее входили представители древних аристократских семей, а также бывший член Бундесвера; по некоторым данным, среди задержанных есть гражданка РФ.