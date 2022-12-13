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ГАИ Абхазии заявила об учащении случаев использования поддельных водительских прав

ГАИ Абхазии заявила об учащении случаев использования поддельных водительских прав

Использование поддельных водительских прав не поможет водителям решить имеющиеся проблемы, а лишь усугубит их положение, ведь за это правонарушение... 13.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-13T22:07+0300

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СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Госавтоинспекция Абхазии сообщает о том, что в последнее время участились случаи выявления поддельных водительских удостоверений. Сообщение опубликовано на сайте МВД республики.Агрба уточнил, что на удостоверениях не было микротеста, были и другие признаки подделки. При проверке же оказалось, что удостоверения с такими номерами числятся за другими гражданами.Начальник УГАИ напомнил, что использование поддельных водительских прав - уголовное преступление и нарушителю может грозить лишение свободы сроком до двух лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221210/sotrudnikam-gai-poruchili-soprovozhdat-svadebnye-kortezhi-v-cherte-sukhuma-1043057781.html

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