https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/gai-abkhazii-zayavila-ob-uchaschenii-sluchaev-ispolzovaniya-poddelnykh-voditelskikh-prav-1043108015.html
ГАИ Абхазии заявила об учащении случаев использования поддельных водительских прав
ГАИ Абхазии заявила об учащении случаев использования поддельных водительских прав
Использование поддельных водительских прав не поможет водителям решить имеющиеся проблемы, а лишь усугубит их положение, ведь за это правонарушение... 13.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-13T22:07+0300
2022-12-13T22:07+0300
2022-12-13T22:22+0300
в абхазии
абхазия
новости
мвд абхазии
гаи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102974/25/1029742529_0:13:2001:1138_1920x0_80_0_0_3cacb323871abd4a38ed9d796f5042c5.jpg
СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Госавтоинспекция Абхазии сообщает о том, что в последнее время участились случаи выявления поддельных водительских удостоверений. Сообщение опубликовано на сайте МВД республики.Агрба уточнил, что на удостоверениях не было микротеста, были и другие признаки подделки. При проверке же оказалось, что удостоверения с такими номерами числятся за другими гражданами.Начальник УГАИ напомнил, что использование поддельных водительских прав - уголовное преступление и нарушителю может грозить лишение свободы сроком до двух лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221210/sotrudnikam-gai-poruchili-soprovozhdat-svadebnye-kortezhi-v-cherte-sukhuma-1043057781.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102974/25/1029742529_232:0:1767:1151_1920x0_80_0_0_8297b7bf16ea32ba924b945bba8b80c8.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, мвд абхазии, гаи
абхазия, новости, мвд абхазии, гаи
ГАИ Абхазии заявила об учащении случаев использования поддельных водительских прав
22:07 13.12.2022 (обновлено: 22:22 13.12.2022)
Использование поддельных водительских прав не поможет водителям решить имеющиеся проблемы, а лишь усугубит их положение, ведь за это правонарушение предусмотрело наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.
СУХУМ, 13 дек - Sputnik.
Госавтоинспекция Абхазии сообщает о том, что в последнее время участились случаи выявления поддельных водительских удостоверений. Сообщение опубликовано
на сайте МВД республики.
По словам начальника УГАИ МВД Абхазии Батала Агрба, за последнее время в ходе рейдов сотрудники выявили восемь поддельных водительских удостоверений, якобы выданных российской ГИБДД.
Агрба уточнил, что на удостоверениях не было микротеста, были и другие признаки подделки. При проверке же оказалось, что удостоверения с такими номерами числятся за другими гражданами.
Начальник УГАИ напомнил, что использование поддельных водительских прав - уголовное преступление и нарушителю может грозить лишение свободы сроком до двух лет.