https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/oteler-o-bronirovanii-turov-v-abkhaziyu-v-novogodnie-dni-ne-tak-aktivno-1043095712.html
Отельер о бронировании туров в Абхазию в Новогодние дни: не так активно
Отельер о бронировании туров в Абхазию в Новогодние дни: не так активно
Как много заявок получили абхазские отели, что побуждает туриста провести новогодние праздники в Абхазии и какие услуги и мероприятия предлагаются в местах... 13.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-13T10:32+0300
2022-12-13T10:32+0300
2022-12-13T10:32+0300
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Отельер о бронировании в Абхазии в Новогодние дни: не так активно, как в прошлом году
Отельер о бронировании в Абхазии в Новогодние дни: не так активно, как в прошлом году
Абхазия вошла в топ-5 лучших мест, в которых можно отдохнуть в новогодние праздники, сообщил российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.По словам менеджера отеля "Самшитовая роща" Дмитрий Кварацхелия, брони в новогодние праздники не так активно идут, как в прошлом году."Надеемся, что к концу декабря уже полностью заполнимся и будем загружены на все 100%. Последние две недели декабря будут решающими. Мы готовимся к встрече гостей, однако ажиотажа большого нет, люди все еще выбирают куда поехать", – сказал Кварацхелия.Собеседник Sputnik рассказал об услугах отеля, а также о новогодние программе для гостей.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, туризм, отдых в абхазии, новый год в абхазии, аудио
подкасты, туризм, отдых в абхазии, новый год в абхазии, аудио
Отельер о бронировании туров в Абхазию в Новогодние дни: не так активно
Как много заявок получили абхазские отели, что побуждает туриста провести новогодние праздники в Абхазии и какие услуги и мероприятия предлагаются в местах размещения, об этом в эфире радио Sputnik рассказал менеджер отеля "Самшитовая роща" Дмитрий Кварацхелия.
Абхазия вошла в топ-5 лучших мест, в которых можно отдохнуть в новогодние праздники, сообщил российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.
По словам менеджера отеля "Самшитовая роща" Дмитрий Кварацхелия, брони в новогодние праздники не так активно идут, как в прошлом году.
"Надеемся, что к концу декабря уже полностью заполнимся и будем загружены на все 100%. Последние две недели декабря будут решающими. Мы готовимся к встрече гостей, однако ажиотажа большого нет, люди все еще выбирают куда поехать", – сказал Кварацхелия.
Собеседник Sputnik рассказал об услугах отеля, а также о новогодние программе для гостей.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.