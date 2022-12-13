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Отельер о бронировании туров в Абхазию в Новогодние дни: не так активно

Отельер о бронировании туров в Абхазию в Новогодние дни: не так активно

Как много заявок получили абхазские отели, что побуждает туриста провести новогодние праздники в Абхазии и какие услуги и мероприятия предлагаются в местах... 13.12.2022, Sputnik Абхазия

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Отельер о бронировании в Абхазии в Новогодние дни: не так активно, как в прошлом году Отельер о бронировании в Абхазии в Новогодние дни: не так активно, как в прошлом году

Абхазия вошла в топ-5 лучших мест, в которых можно отдохнуть в новогодние праздники, сообщил российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.По словам менеджера отеля "Самшитовая роща" Дмитрий Кварацхелия, брони в новогодние праздники не так активно идут, как в прошлом году."Надеемся, что к концу декабря уже полностью заполнимся и будем загружены на все 100%. Последние две недели декабря будут решающими. Мы готовимся к встрече гостей, однако ажиотажа большого нет, люди все еще выбирают куда поехать", – сказал Кварацхелия.Собеседник Sputnik рассказал об услугах отеля, а также о новогодние программе для гостей.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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