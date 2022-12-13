https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/rossiya-i-abkhaziya-soglasovali-obemy-postavok-nefteproduktov-na-2023-god-1043098318.html

Россия и Абхазия согласовали объемы поставок нефтепродуктов на 2023 год

Россия и Абхазия согласовали объемы поставок нефтепродуктов на 2023 год

Согласно межправительственному соглашению, за топливо, поставляемое в рамках договоренностей, не взимаются вывозные таможенные пошлины. 13.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Россия и Абхазия согласовали объемы поставок российских нефтепродуктов в республику на 2023 год, сообщает пресс-служба Министерства экономики Абхазии.В 2023 году в рамках договоренностей в Абхазию будут ввезены: Указанные объемы, согласно пунктам межправительственного соглашения о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года, будут ввезены в страну без взимания вывозных таможенных пошлин.

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