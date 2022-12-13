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Россия и Абхазия согласовали объемы поставок нефтепродуктов на 2023 год
Россия и Абхазия согласовали объемы поставок нефтепродуктов на 2023 год
Согласно межправительственному соглашению, за топливо, поставляемое в рамках договоренностей, не взимаются вывозные таможенные пошлины. 13.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-13T13:00+0300
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СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Россия и Абхазия согласовали объемы поставок российских нефтепродуктов в республику на 2023 год, сообщает пресс-служба Министерства экономики Абхазии.В 2023 году в рамках договоренностей в Абхазию будут ввезены: Указанные объемы, согласно пунктам межправительственного соглашения о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года, будут ввезены в страну без взимания вывозных таможенных пошлин.
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абхазия, новости, россия
Россия и Абхазия согласовали объемы поставок нефтепродуктов на 2023 год
13:00 13.12.2022 (обновлено: 13:05 13.12.2022)
Согласно межправительственному соглашению, за топливо, поставляемое в рамках договоренностей, не взимаются вывозные таможенные пошлины.
СУХУМ, 13 дек – Sputnik.
Россия и Абхазия согласовали объемы поставок российских нефтепродуктов в республику на 2023 год, сообщает
пресс-служба Министерства экономики Абхазии.
В 2023 году в рамках договоренностей в Абхазию будут ввезены:
бензин автомобильный с октановым числом менее 95 – 46 тысяч тонн;
бензин автомобильный с октановым числом менее 95 или более, но менее 98 – 13 тысяч тонн;
дизельное топливо – 20 тысяч тонн;
битум нефтяной – 7 тысяч тонн.
Указанные объемы, согласно пунктам межправительственного соглашения о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года, будут ввезены в страну без взимания вывозных таможенных пошлин.