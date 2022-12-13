https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/zantariya-o-moratorii-na-povyshenie-tarifov-za-svet-my-ne-uvideli-rezultata-programmy--1043097394.html
Зантария о моратории на повышение тарифов за свет: мы не увидели результата программы
Зантария о моратории на повышение тарифов за свет: мы не увидели результата программы
Депутат Парламента Резо Зантария в интервью радио Sputnik рассказал, почему в данный момент нецелесооьразно повышать тарифы за свет а Абхазии. 13.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-13T12:34+0300
2022-12-13T12:34+0300
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Зантария о моратории на повышение тарифов за свет: мы не увидели результата программы
Зантария о моратории на повышение тарифов за свет: мы не увидели результата программы
Поднятие тарифов на электроэнергию для потребителей должно быть синхронизировано со своевременным выполнением дорожной карты энергосистемы Абхазии, рассказал в интервью радио Sputnik глава комитета, депутат Резо Зантария.Также предлагается установить, что тариф на электроэнергию для плательщиков вне зависимости от категории потребления не может быть выше тарифа, действующего на 1 декабря 2022 года.По словам Зантария, изучив дорожную карту, депутаты пришли к выводу, что существует отклонение по срокам исполнения указанных в ней планов на полгода, а то и год."К примеру, в этом году должны были быть установлены 20 000 приборов учета, а по факту установили меньше. Так как счетчики не были установлены, возникает вопрос: стоит ли дальше повышать тариф, если сегодня не произошла синхронизация с графиком, какова эффективность поднятия цены на электроэнергию, собрали ли они больше денег, улучшило ли это результаты", – отметил он.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, парламент, парламент абхазии, черноморэнерго, тарифы, аудио
Зантария о моратории на повышение тарифов за свет: мы не увидели результата программы
12:34 13.12.2022 (обновлено: 12:36 13.12.2022)
Депутат Парламента Резо Зантария в интервью радио Sputnik рассказал, почему в данный момент нецелесооьразно повышать тарифы за свет а Абхазии.
Поднятие тарифов на электроэнергию для потребителей должно быть синхронизировано со своевременным выполнением дорожной карты энергосистемы Абхазии, рассказал в интервью радио Sputnik
глава комитета, депутат Резо Зантария.
Также предлагается установить, что тариф на электроэнергию для плательщиков вне зависимости от категории потребления не может быть выше тарифа, действующего на 1 декабря 2022 года.
По словам Зантария, изучив дорожную карту, депутаты пришли к выводу, что существует отклонение по срокам исполнения указанных в ней планов на полгода, а то и год.
"К примеру, в этом году должны были быть установлены 20 000 приборов учета, а по факту установили меньше. Так как счетчики не были установлены, возникает вопрос: стоит ли дальше повышать тариф, если сегодня не произошла синхронизация с графиком, какова эффективность поднятия цены на электроэнергию, собрали ли они больше денег, улучшило ли это результаты", – отметил он.
Подробности слушайте в аудиофайле
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