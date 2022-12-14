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Арчелия рассказала о всплеске сезонных вирусных заболеваний

Арчелия рассказала о всплеске сезонных вирусных заболеваний

Главный терапевт Абхазии Анжела Арчелия рассказала об эпидемиологической ситуации в республике. 14.12.2022, Sputnik Абхазия

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Арчелия о рассказала о всплеске сезонных вирусных заболеваний Арчелия о рассказала о всплеске сезонных вирусных заболеваний

Врач сообщила, что в Абхазии наблюдается всплеск сезонных респираторных инфекций, что характерно для переходного периода осень-зима. "Каждый год наблюдается подъем заболеваемости ближе к Новому году. Мы в пределах того, что обычно происходит", – сообщила Арчелия. Она также отметила, что у тех пациентов, которых направляют на ПЦР-диагностику, подтверждается грипп группы А. К его симптомам относят лихорадку, головные боли, заложенность носа, боль в горле и кашель. "С первых дней пациенты жалуются на сильнейший кашель. Это первые симптомы, из-за которых пациент обращается к доктору. И лихорадка", – рассказала Анжела Арчелия. Врач напомнила, что не стоит заниматься самолечением, лучше обратиться к врачу, который может поставить диагноз и прописать правильное лечение. Подробности слушайте в аудиофайле.

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