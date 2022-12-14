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Арчелия рассказала о всплеске сезонных вирусных заболеваний
Арчелия рассказала о всплеске сезонных вирусных заболеваний
Главный терапевт Абхазии Анжела Арчелия рассказала об эпидемиологической ситуации в республике. 14.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-14T10:10+0300
2022-12-14T10:10+0300
2022-12-14T11:16+0300
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Арчелия о рассказала о всплеске сезонных вирусных заболеваний
Арчелия о рассказала о всплеске сезонных вирусных заболеваний
Врач сообщила, что в Абхазии наблюдается всплеск сезонных респираторных инфекций, что характерно для переходного периода осень-зима. "Каждый год наблюдается подъем заболеваемости ближе к Новому году. Мы в пределах того, что обычно происходит", – сообщила Арчелия. Она также отметила, что у тех пациентов, которых направляют на ПЦР-диагностику, подтверждается грипп группы А. К его симптомам относят лихорадку, головные боли, заложенность носа, боль в горле и кашель. "С первых дней пациенты жалуются на сильнейший кашель. Это первые симптомы, из-за которых пациент обращается к доктору. И лихорадка", – рассказала Анжела Арчелия. Врач напомнила, что не стоит заниматься самолечением, лучше обратиться к врачу, который может поставить диагноз и прописать правильное лечение. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, грипп, орви, вирусы, медицина, аудио
подкасты, абхазия, грипп, орви, вирусы, медицина, аудио
Арчелия рассказала о всплеске сезонных вирусных заболеваний
10:10 14.12.2022 (обновлено: 11:16 14.12.2022)
Главный терапевт Абхазии Анжела Арчелия рассказала об эпидемиологической ситуации в республике.
Врач сообщила, что в Абхазии наблюдается всплеск сезонных респираторных инфекций, что характерно для переходного периода осень-зима.
"Каждый год наблюдается подъем заболеваемости ближе к Новому году. Мы в пределах того, что обычно происходит", – сообщила Арчелия.
Она также отметила, что у тех пациентов, которых направляют на ПЦР-диагностику, подтверждается грипп группы А. К его симптомам относят лихорадку, головные боли, заложенность носа, боль в горле и кашель.
"С первых дней пациенты жалуются на сильнейший кашель. Это первые симптомы, из-за которых пациент обращается к доктору. И лихорадка", – рассказала Анжела Арчелия.
Врач напомнила, что не стоит заниматься самолечением, лучше обратиться к врачу, который может поставить диагноз и прописать правильное лечение.
Подробности слушайте в аудиофайле.