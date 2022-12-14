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Часть Абхазии останется без света в четверг 15 декабря
Часть Абхазии останется без света в четверг 15 декабря
В четверг, 15 декабря, будут проводиться тестовые работы на ИнгурГЭС. 14.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-14T14:55+0300
2022-12-14T14:55+0300
2022-12-14T15:02+0300
энергетическая отрасль абхазии
электроснабжение
абхазия
очамчырский район
сухум
ткуарчальский район
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СУХУМ, 14 дек – Sputnik. Часть Абхазии останется без света 15 декабря с 00:00 до 04:00, сообщает "Черноморэнерго". Отключение коснутся пользователей, получающих электроэнергию от ВЛ "Шешелети-1" и "Шешелети-2".В Абхазии с 22 ноября действует график веерных отключений электричества – по два часа днем и два часа ночью.
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электроснабжение, абхазия, очамчырский район, сухум, ткуарчальский район
электроснабжение, абхазия, очамчырский район, сухум, ткуарчальский район
Часть Абхазии останется без света в четверг 15 декабря
14:55 14.12.2022 (обновлено: 15:02 14.12.2022)
В четверг, 15 декабря, будут проводиться тестовые работы на ИнгурГЭС.
СУХУМ, 14 дек – Sputnik. Часть Абхазии останется без света 15 декабря с 00:00 до 04:00, сообщает "Черноморэнерго".
Отключение коснутся пользователей, получающих электроэнергию от ВЛ "Шешелети-1" и "Шешелети-2".
В Абхазии с 22 ноября действует график веерных отключений электричества – по два часа днем и два часа ночью.