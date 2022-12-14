https://sputnik-abkhazia.ru/20221214/chast-abkhazii-ostanetsya-bez-sveta-v-chetverg-15-dekabrya-1043114692.html

Часть Абхазии останется без света в четверг 15 декабря

Часть Абхазии останется без света в четверг 15 декабря

В четверг, 15 декабря, будут проводиться тестовые работы на ИнгурГЭС. 14.12.2022, Sputnik Абхазия

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энергетическая отрасль абхазии

электроснабжение

абхазия

очамчырский район

сухум

ткуарчальский район

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СУХУМ, 14 дек – Sputnik. Часть Абхазии останется без света 15 декабря с 00:00 до 04:00, сообщает "Черноморэнерго". Отключение коснутся пользователей, получающих электроэнергию от ВЛ "Шешелети-1" и "Шешелети-2".В Абхазии с 22 ноября действует график веерных отключений электричества – по два часа днем и два часа ночью.

абхазия

очамчырский район

сухум

ткуарчальский район

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электроснабжение, абхазия, очамчырский район, сухум, ткуарчальский район