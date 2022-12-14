https://sputnik-abkhazia.ru/20221214/delba-obyasnil-kak-v-2023-godu-uvelichatsya-obschegosudarstvennye-raskhody--1043112456.html

Делба объяснил, как в 2023 году увеличатся общегосударственные расходы

Делба объяснил, как в 2023 году увеличатся общегосударственные расходы

Парламент Абхазии в первом чтении принял проект республиканского бюджета на 2023 год. 14.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-14T15:30+0300

2022-12-14T15:30+0300

2022-12-14T15:30+0300

бюджет

в абхазии

абхазия

парламент абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1b/1040536940_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f405f2499ca54464fb2595da8db6fbdc.jpg

СУХУМ, 14 дек – Sputnik. Согласно проекту закона о республиканском бюджете на 2023 год, раздел расходной части "Общегосударственные расходы" составит 2 миллиарда 674 миллиона 910 тысяч рублей, что на 683 миллиона 385 тысяч больше, чем в 2022 году. На заседании Парламента вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба объяснил, что "это не расходы на чиновников". Он рассказал, на что планируется направить эти денежные средства. *Проект закона о республиканском бюджете на 2023 год принят депутатами в первом чтении.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

бюджет, абхазия, парламент абхазии