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https://sputnik-abkhazia.ru/20221214/delba-obyasnil-kak-v-2023-godu-uvelichatsya-obschegosudarstvennye-raskhody--1043112456.html
Делба объяснил, как в 2023 году увеличатся общегосударственные расходы
Делба объяснил, как в 2023 году увеличатся общегосударственные расходы
Парламент Абхазии в первом чтении принял проект республиканского бюджета на 2023 год. 14.12.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 дек – Sputnik. Согласно проекту закона о республиканском бюджете на 2023 год, раздел расходной части "Общегосударственные расходы" составит 2 миллиарда 674 миллиона 910 тысяч рублей, что на 683 миллиона 385 тысяч больше, чем в 2022 году. На заседании Парламента вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба объяснил, что "это не расходы на чиновников". Он рассказал, на что планируется направить эти денежные средства. *Проект закона о республиканском бюджете на 2023 год принят депутатами в первом чтении.
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бюджет, абхазия, парламент абхазии
бюджет, абхазия, парламент абхазии

Делба объяснил, как в 2023 году увеличатся общегосударственные расходы

15:30 14.12.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Подпись документов
Подпись документов - Sputnik Абхазия, 1920, 14.12.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Парламент Абхазии в первом чтении принял проект республиканского бюджета на 2023 год.
СУХУМ, 14 дек – Sputnik. Согласно проекту закона о республиканском бюджете на 2023 год, раздел расходной части "Общегосударственные расходы" составит 2 миллиарда 674 миллиона 910 тысяч рублей, что на 683 миллиона 385 тысяч больше, чем в 2022 году.
На заседании Парламента вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба объяснил, что "это не расходы на чиновников". Он рассказал, на что планируется направить эти денежные средства.
Общегосударственные расходы республиканского бюджета на 2023 год*

Статья расхода

Сумма

Расселение жителей аварийного многоквартирного дома на улице Назадзе в Сухуме

350 тысяч рублей

Обслуживание госдолга

31 миллион рублей

Обеспечение деятельности Парламента

66 миллионов 900 тысяч рублей

Функционирование органов исполнительной власти – Администрация президента, Совбез, Кабмин, Госкомитет по репатриации, Госкомимущество, Госстандарт, Государственное архивное управление

203 миллиона 588 тысяч рублей

Функционирование судебной системы

221 миллион 660 тысяч рублей

Работа Контрольной палаты, ГТК, Минфина, Министерства по налогам и сборам

537 миллионов 238 тысяч рублей

На работу аппарата, представительств и посольств МИД

102 миллиона 324 тысячи рублей

Работа ЦИК

5 миллионов 951 тысяча рублей

Резервный фонд президента

400 миллионов рублей

Резервный фонд правительства

200 миллионов рублей

Содержание Академии наук, ЦСИ при президенте

190 миллионов 985 тысяч рублей

Работа Управления государственными госдачами

28 миллионов 350 тысяч рублей

Благотворительный фонд первого президента Владислава Ардзинба

5 миллионов 829 тысяч рублей

Общественная палата

2 миллиона 260 тысяч рублей

Общегосударственные расходы республиканского бюджета на 2023 год*

Статья расхода

Сумма

Государственная кадастровая палата

6 миллионов 255 тысяч рублей

Аппарат Уполномоченного по правам человека

5 миллионов 577 тысяч рублей

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка

2 миллиона 400 тысяч рублей

Аппарат представителя президента по связям с международными организациями по гуманитарным вопросам

6 миллионов 600 тысяч рублей

Совет старейшин Абхазии

1 миллион 605 тысяч рублей

Совет ветеранов Великой Отечественной войны, труда и Вооруженных сил Абхазии

1 миллион 900 тысяч рублей

Празднование 30-летия Дня Победы и Независимости народа Абхазии

150 миллионов рублей

Компенсации вкладчикам Сбербанка

2 миллиона рублей

Поддержка независимых СМИ

4 миллиона 200 тысяч рублей

*Проект закона о республиканском бюджете на 2023 год принят депутатами в первом чтении.
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