https://sputnik-abkhazia.ru/20221214/delba-obyasnil-kak-v-2023-godu-uvelichatsya-obschegosudarstvennye-raskhody--1043112456.html
Делба объяснил, как в 2023 году увеличатся общегосударственные расходы
Делба объяснил, как в 2023 году увеличатся общегосударственные расходы
Парламент Абхазии в первом чтении принял проект республиканского бюджета на 2023 год. 14.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-14T15:30+0300
2022-12-14T15:30+0300
2022-12-14T15:30+0300
бюджет
в абхазии
абхазия
парламент абхазии
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СУХУМ, 14 дек – Sputnik. Согласно проекту закона о республиканском бюджете на 2023 год, раздел расходной части "Общегосударственные расходы" составит 2 миллиарда 674 миллиона 910 тысяч рублей, что на 683 миллиона 385 тысяч больше, чем в 2022 году. На заседании Парламента вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба объяснил, что "это не расходы на чиновников". Он рассказал, на что планируется направить эти денежные средства. *Проект закона о республиканском бюджете на 2023 год принят депутатами в первом чтении.
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бюджет, абхазия, парламент абхазии
бюджет, абхазия, парламент абхазии
Делба объяснил, как в 2023 году увеличатся общегосударственные расходы
Парламент Абхазии в первом чтении принял проект республиканского бюджета на 2023 год.
СУХУМ, 14 дек – Sputnik. Согласно проекту закона о республиканском бюджете на 2023 год, раздел расходной части "Общегосударственные расходы" составит 2 миллиарда 674 миллиона 910 тысяч рублей, что на 683 миллиона 385 тысяч больше, чем в 2022 году.
На заседании Парламента вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба объяснил, что "это не расходы на чиновников". Он рассказал, на что планируется направить эти денежные средства.
Общегосударственные расходы республиканского бюджета на 2023 год*
Статья расхода
Сумма
Расселение жителей аварийного многоквартирного дома на улице Назадзе в Сухуме
350 тысяч рублей
Обслуживание госдолга
31 миллион рублей
Обеспечение деятельности Парламента
66 миллионов 900 тысяч рублей
Функционирование органов исполнительной власти – Администрация президента, Совбез, Кабмин, Госкомитет по репатриации, Госкомимущество, Госстандарт, Государственное архивное управление
203 миллиона 588 тысяч рублей
Функционирование судебной системы
221 миллион 660 тысяч рублей
Работа Контрольной палаты, ГТК, Минфина, Министерства по налогам и сборам
537 миллионов 238 тысяч рублей
На работу аппарата, представительств и посольств МИД
102 миллиона 324 тысячи рублей
Работа ЦИК
5 миллионов 951 тысяча рублей
Резервный фонд президента
400 миллионов рублей
Резервный фонд правительства
200 миллионов рублей
Содержание Академии наук, ЦСИ при президенте
190 миллионов 985 тысяч рублей
Работа Управления государственными госдачами
28 миллионов 350 тысяч рублей
Благотворительный фонд первого президента Владислава Ардзинба
5 миллионов 829 тысяч рублей
Общественная палата
2 миллиона 260 тысяч рублей
Общегосударственные расходы республиканского бюджета на 2023 год*
Статья расхода
Сумма
Государственная кадастровая палата
6 миллионов 255 тысяч рублей
Аппарат Уполномоченного по правам человека
5 миллионов 577 тысяч рублей
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка
2 миллиона 400 тысяч рублей
Аппарат представителя президента по связям с международными организациями по гуманитарным вопросам
6 миллионов 600 тысяч рублей
Совет старейшин Абхазии
1 миллион 605 тысяч рублей
Совет ветеранов Великой Отечественной войны, труда и Вооруженных сил Абхазии
1 миллион 900 тысяч рублей
Празднование 30-летия Дня Победы и Независимости народа Абхазии
150 миллионов рублей
Компенсации вкладчикам Сбербанка
2 миллиона рублей
Поддержка независимых СМИ
4 миллиона 200 тысяч рублей
*Проект закона о республиканском бюджете на 2023 год принят депутатами в первом чтении.