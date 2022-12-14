https://sputnik-abkhazia.ru/20221214/deputaty-abkhazii-prinyali-uchastie-v-konferentsii-po-sotrudnichestvu-parlamentov-stran-sng-1043116711.html

Депутаты Абхазии приняли участие в конференции по сотрудничеству парламентов стран СНГ

Депутаты Абхазии приняли участие в конференции по сотрудничеству парламентов стран СНГ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что конференции по новым подходам и форматам сотрудничества будут проходить ежегодно. ⠀ 14.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-14T16:45+0300

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СУХУМ, 14 дек – Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии Астамур Герхелия и Ахра Пачулия участвуют в III Международной конференции "Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ". Абхазия всецело поддерживает специальную военную операцию, проводимую Россией, заявил депутат, член комитета по обороне и нацбезопасности Астамур Герхелия. Его коллега Ахра Пачулия подчеркнул, что взаимоотношения между Абхазией и Россией строятся на принципах взаимного уважения, доверия и равноправия, опираясь на основы международного права.

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