https://sputnik-abkhazia.ru/20221214/deputaty-abkhazii-prinyali-uchastie-v-konferentsii-po-sotrudnichestvu-parlamentov-stran-sng-1043116711.html
Депутаты Абхазии приняли участие в конференции по сотрудничеству парламентов стран СНГ
Депутаты Абхазии приняли участие в конференции по сотрудничеству парламентов стран СНГ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что конференции по новым подходам и форматам сотрудничества будут проходить ежегодно. ⠀ 14.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-14T16:45+0300
2022-12-14T16:45+0300
2022-12-14T17:09+0300
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СУХУМ, 14 дек – Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии Астамур Герхелия и Ахра Пачулия участвуют в III Международной конференции "Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ". Абхазия всецело поддерживает специальную военную операцию, проводимую Россией, заявил депутат, член комитета по обороне и нацбезопасности Астамур Герхелия. Его коллега Ахра Пачулия подчеркнул, что взаимоотношения между Абхазией и Россией строятся на принципах взаимного уважения, доверия и равноправия, опираясь на основы международного права.
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парламент абхазии, абхазия, россия, госдума рф
парламент абхазии, абхазия, россия, госдума рф
Депутаты Абхазии приняли участие в конференции по сотрудничеству парламентов стран СНГ
16:45 14.12.2022 (обновлено: 17:09 14.12.2022)
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что конференции по новым подходам и форматам сотрудничества будут проходить ежегодно. ⠀
СУХУМ, 14 дек – Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии Астамур Герхелия и Ахра Пачулия участвуют в III Международной конференции "Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ".
Абхазия всецело поддерживает специальную военную операцию, проводимую Россией, заявил депутат, член комитета по обороне и нацбезопасности Астамур Герхелия.
"Абхазские добровольцы бок о бок воюют и проливают кровь вместе с российскими солдатами в Донбассе", – отметил он в своем выступлении на конференции.
Его коллега Ахра Пачулия подчеркнул, что взаимоотношения между Абхазией и Россией строятся на принципах взаимного уважения, доверия и равноправия, опираясь на основы международного права.