https://sputnik-abkhazia.ru/20221214/desyat-tonn-mandarinov-sobrali-v-sukhumskom-rayone-dlya-otpravki-gumanitarnogo-gruza--1043119379.html
Десять тонн мандаринов собрали в Сухумском районе для отправки гуманитарного груза
Десять тонн мандаринов собрали в Сухумском районе для отправки гуманитарного груза
Ранее было собрано более 60 тонн мандаринов в Гулрыпшском и Очамчырском районах. 14.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-14T21:39+0300
2022-12-14T21:39+0300
2022-12-14T21:39+0300
в абхазии
сухумский район
мандарины
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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Еще десять тонн мандаринов собрали в Сухумском районе для гуманитарного груза жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает агентство "Апсныпресс". Всего планируется подготовить к отправке около 80 тонн цитрусов. Гуманитарный груз к новогоднему столу на Донбасс повезут сотрудники МЧС Абхазии совместно с МЧС России. К спасателям подключатся волонтеры из "Молодой гвардии", которые уже развернули центры в новых российских регионах.
сухумский район
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сухумский район, мандарины, лнр, днр, херсонская область , запорожская область
сухумский район, мандарины, лнр, днр, херсонская область , запорожская область
Десять тонн мандаринов собрали в Сухумском районе для отправки гуманитарного груза
Ранее было собрано более 60 тонн мандаринов в Гулрыпшском и Очамчырском районах.
СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Еще десять тонн мандаринов собрали в Сухумском районе для гуманитарного груза жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает агентство "Апсныпресс".
Глава района Алхас Читанава отметил, что в сборе гуманитарной помощи участвовали жители всех сел, различные организации, предприниматели, крестьяне.
Всего планируется подготовить к отправке около 80 тонн цитрусов. Гуманитарный груз к новогоднему столу на Донбасс повезут сотрудники МЧС Абхазии совместно с МЧС России. К спасателям подключатся волонтеры из "Молодой гвардии", которые уже развернули центры в новых российских регионах.