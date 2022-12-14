https://sputnik-abkhazia.ru/20221214/desyat-tonn-mandarinov-sobrali-v-sukhumskom-rayone-dlya-otpravki-gumanitarnogo-gruza--1043119379.html

Десять тонн мандаринов собрали в Сухумском районе для отправки гуманитарного груза

Десять тонн мандаринов собрали в Сухумском районе для отправки гуманитарного груза

Ранее было собрано более 60 тонн мандаринов в Гулрыпшском и Очамчырском районах. 14.12.2022, Sputnik Абхазия

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2022-12-14T21:39+0300

в абхазии

сухумский район

мандарины

лнр

днр

херсонская область

запорожская область

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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Еще десять тонн мандаринов собрали в Сухумском районе для гуманитарного груза жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает агентство "Апсныпресс". Всего планируется подготовить к отправке около 80 тонн цитрусов. Гуманитарный груз к новогоднему столу на Донбасс повезут сотрудники МЧС Абхазии совместно с МЧС России. К спасателям подключатся волонтеры из "Молодой гвардии", которые уже развернули центры в новых российских регионах.

сухумский район

херсонская область

запорожская область

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сухумский район, мандарины, лнр, днр, херсонская область , запорожская область