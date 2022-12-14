https://sputnik-abkhazia.ru/20221214/minturizma-abkhazii-rasskazalo-kak-prokhodit-bronirovanie-na-novogodnie-prazdniki-1043109144.html
Минтуризма Абхазии рассказало, как проходит бронирование на новогодние праздники
Минтуризма Абхазии рассказало, как проходит бронирование на новогодние праздники
Российский сервис бронирования Tvil.ru ранее сообщал, что столица Абхазии вошла в топ-5 лучших мест, где можно недорого отдохнуть в новогодние праздники. 14.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-14T09:30+0300
2022-12-14T09:30+0300
2022-12-14T10:23+0300
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СУХУМ, 14 дек – Sputnik. Процент бронирования на объектах размещения туристов на новогодние праздники в Абхазии варьируется и достигает от 20 до 80%, об этом Sputnik сообщили в пресс-службе Министерства туризма. Согласно данным российского сервиса бронирования Tvil.ru, отдых в Сухуме на новогодние праздники на пять ночей обойдется в 3450 рублей за ночь.
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отдых в абхазии, туристы, абхазия
отдых в абхазии, туристы, абхазия
Минтуризма Абхазии рассказало, как проходит бронирование на новогодние праздники
09:30 14.12.2022 (обновлено: 10:23 14.12.2022)
Российский сервис бронирования Tvil.ru ранее сообщал, что столица Абхазии вошла в топ-5 лучших мест, где можно недорого отдохнуть в новогодние праздники.
СУХУМ, 14 дек – Sputnik. Процент бронирования на объектах размещения туристов на новогодние праздники в Абхазии варьируется и достигает от 20 до 80%, об этом Sputnik сообщили в пресс-службе Министерства туризма.
"Если высчитать средний процент бронирования по республике, то он достигает не более 50%. Бронирование слабое, глубинное бронирование отсутствует, отельеры надеются, что за оставшееся время люди купят еще билеты", – отмечают в ведомстве.
Согласно данным российского сервиса бронирования Tvil.ru, отдых в Сухуме на новогодние праздники на пять ночей обойдется в 3450 рублей за ночь.