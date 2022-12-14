https://sputnik-abkhazia.ru/20221214/minturizma-abkhazii-rasskazalo-kak-prokhodit-bronirovanie-na-novogodnie-prazdniki-1043109144.html

Минтуризма Абхазии рассказало, как проходит бронирование на новогодние праздники

Минтуризма Абхазии рассказало, как проходит бронирование на новогодние праздники

Российский сервис бронирования Tvil.ru ранее сообщал, что столица Абхазии вошла в топ-5 лучших мест, где можно недорого отдохнуть в новогодние праздники. 14.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 дек – Sputnik. Процент бронирования на объектах размещения туристов на новогодние праздники в Абхазии варьируется и достигает от 20 до 80%, об этом Sputnik сообщили в пресс-службе Министерства туризма. Согласно данным российского сервиса бронирования Tvil.ru, отдых в Сухуме на новогодние праздники на пять ночей обойдется в 3450 рублей за ночь.

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