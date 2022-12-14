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Прерванный полет: Латская трагедия
Прерванный полет: Латская трагедия
В пятый месяц Отечественной войны народа Абхазии, 14 декабря 1992 года, грузинскими войсками был сбит вертолет с беженцами из блокадного Ткуарчала. 14.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-14T08:55+0300
2022-12-14T08:55+0300
2022-12-14T10:25+0300
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SputnikДва вертолета ВВС России Ми-8 с беженцами на борту, выполняя гуманитарные рейсы, вылетели из Ткуарчала в Гудауту 14 декабря 1992 года.В 17:30, спустя 12 минут после взлета, на высоте 1900 метров над уровнем моря в вертолет с бортовым номером "03", шедший ведомым, попала ракета класса "земля – воздух".Ракета была выпущена с территории, подконтрольной войскам Госсовета Грузии.Вертолет упал на территории села Лата Гулрыпшского района.Погибли все 87 человек, находившиеся на борту, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин.На борту вертолета также летели вместе с 12 бойцами Владимир Анцупов и Аслан Зантария – известные абхазские полевые командиры, Герои Абхазии.
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овна, абхазия
Прерванный полет: Латская трагедия
08:55 14.12.2022 (обновлено: 10:25 14.12.2022)
В пятый месяц Отечественной войны народа Абхазии, 14 декабря 1992 года, грузинскими войсками был сбит вертолет с беженцами из блокадного Ткуарчала.
Два вертолета ВВС России Ми-8 с беженцами на борту, выполняя гуманитарные рейсы, вылетели из Ткуарчала в Гудауту 14 декабря 1992 года.
В 17:30, спустя 12 минут после взлета, на высоте 1900 метров над уровнем моря в вертолет с бортовым номером "03", шедший ведомым, попала ракета класса "земля – воздух".
Ракета была выпущена с территории, подконтрольной войскам Госсовета Грузии.
Вертолет упал на территории села Лата Гулрыпшского района.
Погибли все 87 человек, находившиеся на борту, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин.
На борту вертолета также летели вместе с 12 бойцами Владимир Анцупов и Аслан Зантария – известные абхазские полевые командиры, Герои Абхазии.