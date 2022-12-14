https://sputnik-abkhazia.ru/20221214/rossiyskaya-armiya-vzyala-pod-kontrol-osnovnuyu-chast-sela-vodyanoe-v-dnr-1043118103.html
Российская армия взяла под контроль основную часть села Водяное в ДНР
Российская армия взяла под контроль основную часть села Водяное в ДНР
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются... 14.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-14T18:35+0300
2022-12-14T18:35+0300
2022-12-14T18:55+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Российские войска заняли большую часть села Водяное в Донецкой Народной Республике, заявили журналистам в Минобороны."На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск взята под контроль основная часть населенного пункта Водяное. <…> Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа", — говорится в сводке.В военном ведомстве рассказали и о боевых действиях на других участках фронта. На Купянском направлении российская артиллерия нанесла удары по украинским подразделениям в районе Синьковки, Котляровки, Табаевки и Берестового (Харьковская область) и Новоселовского (ЛНР). Там ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронемашину и шесть пикапов.На Краснолиманском направлении сорваны контратаки трех украинских штурмовых групп, выдвигавшихся в направлении Площанки и Кременной, а в районе Стельмаховки российские военные нанесли огневое поражение колонне резервов ВСУ. Помимо этого, в районе Червоной Дибровы в ЛНР и Торского в ДНР уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
Российская армия взяла под контроль основную часть села Водяное в ДНР
18:35 14.12.2022 (обновлено: 18:55 14.12.2022)
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
СУХУМ, 14 дек - Sputnik.
Российские войска заняли большую часть села Водяное в Донецкой Народной Республике, заявили
журналистам в Минобороны.
"На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск взята под контроль основная часть населенного пункта Водяное. <…> Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа", — говорится в сводке.
В военном ведомстве рассказали и о боевых действиях на других участках фронта. На Купянском направлении российская артиллерия нанесла удары по украинским подразделениям в районе Синьковки, Котляровки, Табаевки и Берестового (Харьковская область) и Новоселовского (ЛНР). Там ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронемашину и шесть пикапов.
На Краснолиманском направлении сорваны контратаки трех украинских штурмовых групп, выдвигавшихся в направлении Площанки и Кременной, а в районе Стельмаховки российские военные нанесли огневое поражение колонне резервов ВСУ. Помимо этого, в районе Червоной Дибровы в ЛНР и Торского в ДНР уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп.