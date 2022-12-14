https://sputnik-abkhazia.ru/20221214/rossiyskaya-armiya-vzyala-pod-kontrol-osnovnuyu-chast-sela-vodyanoe-v-dnr-1043118103.html

Российская армия взяла под контроль основную часть села Водяное в ДНР

Российская армия взяла под контроль основную часть села Водяное в ДНР

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются... 14.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-14T18:35+0300

2022-12-14T18:35+0300

2022-12-14T18:55+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0d/1041488554_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_6276698389941327117b7508f880a263.jpg

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Российские войска заняли большую часть села Водяное в Донецкой Народной Республике, заявили журналистам в Минобороны."На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск взята под контроль основная часть населенного пункта Водяное. <…> Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа", — говорится в сводке.В военном ведомстве рассказали и о боевых действиях на других участках фронта. На Купянском направлении российская артиллерия нанесла удары по украинским подразделениям в районе Синьковки, Котляровки, Табаевки и Берестового (Харьковская область) и Новоселовского (ЛНР). Там ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронемашину и шесть пикапов.На Краснолиманском направлении сорваны контратаки трех украинских штурмовых групп, выдвигавшихся в направлении Площанки и Кременной, а в районе Стельмаховки российские военные нанесли огневое поражение колонне резервов ВСУ. Помимо этого, в районе Червоной Дибровы в ЛНР и Торского в ДНР уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп.

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

министерство обороны рф, россия, украина