https://sputnik-abkhazia.ru/20221214/sberbank-rossii-razreshil-popolnyat-karty-mir-drugikh-bankov-cherez-svoi-bankomaty-1043114333.html

Сбербанк России разрешил пополнять карты "Мир" других банков через свои банкоматы

Сбербанк России разрешил пополнять карты "Мир" других банков через свои банкоматы

Уже 90% банкоматов Сбера принимают наличные на карты "Мир" сторонних банков. 14.12.2022, Sputnik Абхазия

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россия

сбербанк россии

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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Сбербанк России позволил пополнять в своих банкоматах карты "Мир" любых российских банков без взимания комиссии, об этом говорится в релизе банка. Отмечается, что внести наличные можно, прислонив банковскую карту либо смартфон, к которому она привязана, к специальному устройству банкомата.

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