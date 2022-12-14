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Сбербанк России разрешил пополнять карты "Мир" других банков через свои банкоматы
Сбербанк России разрешил пополнять карты "Мир" других банков через свои банкоматы
Уже 90% банкоматов Сбера принимают наличные на карты "Мир" сторонних банков. 14.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-14T13:50+0300
2022-12-14T13:50+0300
2022-12-14T14:17+0300
россия
сбербанк россии
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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Сбербанк России позволил пополнять в своих банкоматах карты "Мир" любых российских банков без взимания комиссии, об этом говорится в релизе банка. Отмечается, что внести наличные можно, прислонив банковскую карту либо смартфон, к которому она привязана, к специальному устройству банкомата.
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россия, сбербанк россии
Сбербанк России разрешил пополнять карты "Мир" других банков через свои банкоматы
13:50 14.12.2022 (обновлено: 14:17 14.12.2022)
Уже 90% банкоматов Сбера принимают наличные на карты "Мир" сторонних банков.
СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Сбербанк России позволил пополнять в своих банкоматах карты "Мир" любых российских банков без взимания комиссии, об этом говорится в релизе банка.
"Теперь в банкоматах Сбера можно пополнять карты "Мир" любых российских банков… Комиссия за эту услугу не взимается", — говорится в сообщении.
Отмечается, что внести наличные можно, прислонив банковскую карту либо смартфон, к которому она привязана, к специальному устройству банкомата.