https://sputnik-abkhazia.ru/20221214/sotrudnichestvo-s-severo-kavkazskim-federalnym-universitetom-obsudili-v-kabmine-abkhazii-1043118384.html

Сотрудничество с Северо-Кавказским федеральным университетом обсудили в Кабмине Абхазии

Сотрудничество с Северо-Кавказским федеральным университетом обсудили в Кабмине Абхазии

Северо-Кавказский федеральный университет активно сотрудничает с Министерством просвещения Абхазии с 2014 года. 14.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-14T19:10+0300

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александр анкваб

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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с замдиректора Юридического института Северо-Кавказского федерального университета Максимом Трофимовым.Проект направлен на поддержку и модернизацию систем образования Абхазии, Армении и Южной Осетии. Он реализуется под эгидой Министерства науки и высшего образования России.Анкваб и Трофимов обсудили возможность продолжения проекта в 2023 году.В уходящем году проведены курсы повышения квалификации:В рамках проекта прочитаны научно-популярные лекции в Сухуме, Гагре, Пицунде, Очамчыре. Также был проведен конкурс на знание абхазской и русской словесности. В общей сложности на базе СКФУ в настоящее время в дистанционном формате проходит курсы повышения квалификации по 26 программам 796 абхазских специалистов. За восемь лет сотрудничества обучение прошли 1725 работников образования.

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образование, абхазия, россия, александр анкваб