Сотрудничество с Северо-Кавказским федеральным университетом обсудили в Кабмине Абхазии
19:10 14.12.2022 (обновлено: 19:23 14.12.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукКабинет Министров Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Северо-Кавказский федеральный университет активно сотрудничает с Министерством просвещения Абхазии с 2014 года.
СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с замдиректора Юридического института Северо-Кавказского федерального университета Максимом Трофимовым.
Стороны обсудили результаты проведенной специалистами СКФУ работы в рамках проекта "Методическое обеспечение деятельности Ресурсного научно-образовательного центра педагогических работников".
Проект направлен на поддержку и модернизацию систем образования Абхазии, Армении и Южной Осетии. Он реализуется под эгидой Министерства науки и высшего образования России.
Анкваб и Трофимов обсудили возможность продолжения проекта в 2023 году.
В уходящем году проведены курсы повышения квалификации:
школьных учителей по различным предметам (истории, русского языка и литературы, химии, математики, английского языка, биологии, физики),
учителей начальных классов,
воспитателей дошкольных образовательных организаций,
преподавателей колледжей,
школьных психологов,
директоров и завучей школ,
рабочих кадров (строители, кадастровые инженеры, автомеханики, специалисты в области телевидения и рекламы, специалисты IT-сферы, энергетики),
государственных гражданских служащих,
специалистов в области туризма и гостиничного дела.
В рамках проекта прочитаны научно-популярные лекции в Сухуме, Гагре, Пицунде, Очамчыре. Также был проведен конкурс на знание абхазской и русской словесности.
В общей сложности на базе СКФУ в настоящее время в дистанционном формате проходит курсы повышения квалификации по 26 программам 796 абхазских специалистов.
За восемь лет сотрудничества обучение прошли 1725 работников образования.