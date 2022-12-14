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Турбаза: Мукба и Барциц о развитии и перспективе глэмпинга в Абхазии
Турбаза: Мукба и Барциц о развитии и перспективе глэмпинга в Абхазии
В программе "Турбаза" на радио Sputnik руководитель отдела рекламы и связи с общественностью компании "Гаруда" Астан Барциц и аналитик в сфере туризма Адамыр... 14.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-14T14:25+0300
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Турбаза: Мукба и Барциц о развитии и перспективе глэмпинга в Абхазии
Турбаза: Мукба и Барциц о развитии и перспективе глэмпинга в Абхазии
В интервью радио Sputnik Абхазия министр туризма Теймураз Хишба, подводя итоги летнего туристического сезона, сказал, что новым веянием 2022 года стал отдых на природе, поэтому, по словам Хишба, глэмпинг в Абхазии становится все более популярным."Объект, который был построен компанией "Гаруда", показал, что есть востребованность на такой аутентичный курорт. Люди хотят находиться на природе, на свежем воздухе, несмотря на то, что это может быть далеко от моря. У этого направления большие перспективы в Абхазии", – пояснил он.О том, как глэмпинг представлен в Абхазии и в чем его отличие от других видов отдыха, рассказали руководитель отдела рекламы и связи с общественностью компании "Гаруда" Астан Барциц и аналитик в сфере туризма Адамыр Мукба. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Турбаза: Мукба и Барциц о развитии и перспективе глэмпинга в Абхазии
14:25 14.12.2022 (обновлено: 14:43 14.12.2022)
В программе "Турбаза" на радио Sputnik руководитель отдела рекламы и связи с общественностью компании "Гаруда" Астан Барциц и аналитик в сфере туризма Адамыр Мукба.
В интервью радио Sputnik Абхазия министр туризма Теймураз Хишба, подводя итоги летнего туристического сезона, сказал, что новым веянием 2022 года стал отдых на природе, поэтому, по словам Хишба, глэмпинг в Абхазии становится все более популярным.
"Объект, который был построен компанией "Гаруда", показал, что есть востребованность на такой аутентичный курорт. Люди хотят находиться на природе, на свежем воздухе, несмотря на то, что это может быть далеко от моря. У этого направления большие перспективы в Абхазии", – пояснил он.
О том, как глэмпинг представлен в Абхазии и в чем его отличие от других видов отдыха, рассказали руководитель отдела рекламы и связи с общественностью компании "Гаруда" Астан Барциц и аналитик в сфере туризма Адамыр Мукба.
Подробности слушайте в аудиофайле
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