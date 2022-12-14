https://sputnik-abkhazia.ru/20221214/turtsiya-vvodit-s-yanvarya-nalog-na-prozhivanie-dlya-turistov-v-2-1043111931.html

Турция вводит с января налог на проживание для туристов в 2%

Турция вводит с января налог на проживание для туристов в 2%

От уплаты освобождается дипломатический персонал иностранных государств в Турции. 14.12.2022, Sputnik Абхазия

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турция

туристы

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СУХУМ, 14 дек – Sputnik. С туристов в Турции с 1 января будет взиматься налог на проживание в 2%, дипломатический персонал иностранных государств освобождается от уплаты, сообщил телеканал NTV.Под действие налога подпадают также общественные гостевые дома, базы отдыха и лагеря, за исключением ночлежек.Сообщается, что услуги по размещению студентов в студенческих общежитиях, хостелах и лагерях освобождаются от налога.

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