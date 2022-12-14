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https://sputnik-abkhazia.ru/20221214/turtsiya-vvodit-s-yanvarya-nalog-na-prozhivanie-dlya-turistov-v-2-1043111931.html
Турция вводит с января налог на проживание для туристов в 2%
Турция вводит с января налог на проживание для туристов в 2%
От уплаты освобождается дипломатический персонал иностранных государств в Турции. 14.12.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 дек – Sputnik. С туристов в Турции с 1 января будет взиматься налог на проживание в 2%, дипломатический персонал иностранных государств освобождается от уплаты, сообщил телеканал NTV.Под действие налога подпадают также общественные гостевые дома, базы отдыха и лагеря, за исключением ночлежек.Сообщается, что услуги по размещению студентов в студенческих общежитиях, хостелах и лагерях освобождаются от налога.
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турция, туристы
турция, туристы

Турция вводит с января налог на проживание для туристов в 2%

12:05 14.12.2022 (обновлено: 12:40 14.12.2022)
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСтраны мира. Турция
Страны мира. Турция - Sputnik Абхазия, 1920, 14.12.2022
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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От уплаты освобождается дипломатический персонал иностранных государств в Турции.
СУХУМ, 14 дек – Sputnik. С туристов в Турции с 1 января будет взиматься налог на проживание в 2%, дипломатический персонал иностранных государств освобождается от уплаты, сообщил телеканал NTV.

"Соответственно, налог на проживание будет взиматься с лиц, проживающих в гостиницах, курортных поселках, бутик-отелях, мотелях, пансионатах, деревнях, высокогорных домах и кемпингах", – передал телеканал.

Под действие налога подпадают также общественные гостевые дома, базы отдыха и лагеря, за исключением ночлежек.

Сообщается, что услуги по размещению студентов в студенческих общежитиях, хостелах и лагерях освобождаются от налога.
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