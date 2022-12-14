Турция вводит с января налог на проживание для туристов в 2%
12:05 14.12.2022 (обновлено: 12:40 14.12.2022)
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От уплаты освобождается дипломатический персонал иностранных государств в Турции.
СУХУМ, 14 дек – Sputnik. С туристов в Турции с 1 января будет взиматься налог на проживание в 2%, дипломатический персонал иностранных государств освобождается от уплаты, сообщил телеканал NTV.
"Соответственно, налог на проживание будет взиматься с лиц, проживающих в гостиницах, курортных поселках, бутик-отелях, мотелях, пансионатах, деревнях, высокогорных домах и кемпингах", – передал телеканал.
Под действие налога подпадают также общественные гостевые дома, базы отдыха и лагеря, за исключением ночлежек.
Сообщается, что услуги по размещению студентов в студенческих общежитиях, хостелах и лагерях освобождаются от налога.
Сообщается, что услуги по размещению студентов в студенческих общежитиях, хостелах и лагерях освобождаются от налога.