https://sputnik-abkhazia.ru/20221214/vospominaniya-delba-o-latskoy-tragedii-u-vzroslykh-muzhikov-ne-ostanavlivayas-shli-slezy--1043111123.html

Воспоминания Делба о Латской трагедии: у взрослых мужиков, не останавливаясь, шли слезы

Воспоминания Делба о Латской трагедии: у взрослых мужиков, не останавливаясь, шли слезы

Своими воспоминаниями о трагическом дне, когда над высокогорным селом Лата грузинскими преступниками был сбит вертолет с беженцами, в интервью радио Sputnik... 14.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-14T11:34+0300

2022-12-14T11:34+0300

2022-12-14T12:44+0300

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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Воспоминания Делба о Латской трагедии: у взрослых мужиков, не останавливаясь, шли слезы Воспоминания Делба о Латской трагедии: у взрослых мужиков, не останавливаясь, шли слезы

Огромным горем на всей территории Абхазии назвал Руслан Делба Латcкую трагедию. Он вспоминает, что горе тогда охватило всю Абхазию. "Люди хотели спастись от войны, от голода, от холода. Но враг нанес такой тяжелый урон всему абхазскому народу. И это не забывается. Это останется в памяти на долгие времена", – отметил Делба. 14 декабря 1992 года войска госсовета Грузии сбили над селом Лата вертолет, перевозивший беженцев из блокадного Ткуарчала в Гудауту.Подробнее об этом, о том, для чего грузинская сторона пошла на такой акт, как отразилась трагедия на патриотическом настрое абхазского народа, почему Грузия до сих пор не признает военные преступления, слушайте в аудиофайле.

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подкасты, абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), аудио