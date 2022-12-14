https://sputnik-abkhazia.ru/20221214/vospominaniya-delba-o-latskoy-tragedii-u-vzroslykh-muzhikov-ne-ostanavlivayas-shli-slezy--1043111123.html
Воспоминания Делба о Латской трагедии: у взрослых мужиков, не останавливаясь, шли слезы
Воспоминания Делба о Латской трагедии: у взрослых мужиков, не останавливаясь, шли слезы
Своими воспоминаниями о трагическом дне, когда над высокогорным селом Лата грузинскими преступниками был сбит вертолет с беженцами, в интервью радио Sputnik... 14.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-14T11:34+0300
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Воспоминания Делба о Латской трагедии: у взрослых мужиков, не останавливаясь, шли слезы
Воспоминания Делба о Латской трагедии: у взрослых мужиков, не останавливаясь, шли слезы
Огромным горем на всей территории Абхазии назвал Руслан Делба Латcкую трагедию. Он вспоминает, что горе тогда охватило всю Абхазию. "Люди хотели спастись от войны, от голода, от холода. Но враг нанес такой тяжелый урон всему абхазскому народу. И это не забывается. Это останется в памяти на долгие времена", – отметил Делба. 14 декабря 1992 года войска госсовета Грузии сбили над селом Лата вертолет, перевозивший беженцев из блокадного Ткуарчала в Гудауту.Подробнее об этом, о том, для чего грузинская сторона пошла на такой акт, как отразилась трагедия на патриотическом настрое абхазского народа, почему Грузия до сих пор не признает военные преступления, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), аудио
подкасты, абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), аудио
Воспоминания Делба о Латской трагедии: у взрослых мужиков, не останавливаясь, шли слезы
11:34 14.12.2022 (обновлено: 12:44 14.12.2022)
Своими воспоминаниями о трагическом дне, когда над высокогорным селом Лата грузинскими преступниками был сбит вертолет с беженцами, в интервью радио Sputnik поделился военком Ткуарчалского района, связист (1992 год) Руслан Делба.
Огромным горем на всей территории Абхазии назвал Руслан Делба Латcкую трагедию.
"Во многих домах одновременно крики. Все происходило на наших глазах. Был такой же пасмурный день. Вертолеты прилетели в Ткуарчал, приземлились в Акуарчапане, и с небольшой задержкой, но вылетели. Людей, желающих уехать, было много. Уехали в основном женщины с детьми. Вертолет был максимально загружен. В тот момент я находился в узле связи в Ткуарчалском гарнизоне. Через какое-то время сообщили по рации, что вертолет сбит. Сначала не сказали, какой вертолет. Услышали, и все потихоньку собрались. Но списки появились уже на второй день. Люди надеялись, что их родной человек не находился в этом вертолете. Приходили, уточняли. У взрослых мужиков шли, не останавливаясь, слезы", – рассказал Делба.
Он вспоминает, что горе тогда охватило всю Абхазию.
"Люди хотели спастись от войны, от голода, от холода. Но враг нанес такой тяжелый урон всему абхазскому народу. И это не забывается. Это останется в памяти на долгие времена", – отметил Делба.
14 декабря 1992 года войска госсовета Грузии сбили над селом Лата вертолет, перевозивший беженцев из блокадного Ткуарчала в Гудауту.
Подробнее об этом, о том, для чего грузинская сторона пошла на такой акт, как отразилась трагедия на патриотическом настрое абхазского народа, почему Грузия до сих пор не признает военные преступления, слушайте в аудиофайле.