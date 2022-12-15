https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/chislo-postradavshikh-iz-za-obstrela-donetska-dostiglo-devyati-chelovek-1043122922.html

Число пострадавших из-за обстрела Донецка достигло девяти человек

Число пострадавших из-за обстрела Донецка достигло девяти человек

Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". 15.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-15T11:05+0300

2022-12-15T11:05+0300

2022-12-15T11:38+0300

военная спецоперация рф в донбассе

днр

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/0f/1043122755_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_f649a18328bd19576c941177334f9e1c.jpg

СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Число пострадавших из-за обстрела Донецка достигло девяти человек, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Власти сообщали о повреждении по меньшей мере восьми многоквартирных жилых домов, общежития, ТЦ, корпуса университета и купола храма.

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

днр, россия, украина