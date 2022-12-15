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Число пострадавших из-за обстрела Донецка достигло девяти человек
Число пострадавших из-за обстрела Донецка достигло девяти человек
Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". 15.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-15T11:05+0300
2022-12-15T11:05+0300
2022-12-15T11:38+0300
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СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Число пострадавших из-за обстрела Донецка достигло девяти человек, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Власти сообщали о повреждении по меньшей мере восьми многоквартирных жилых домов, общежития, ТЦ, корпуса университета и купола храма.
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Число пострадавших из-за обстрела Донецка достигло девяти человек
11:05 15.12.2022 (обновлено: 11:38 15.12.2022)
Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град".
СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Число пострадавших из-за обстрела Донецка достигло девяти человек, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Мэр города заявил, что центр Донецка в четверг утром подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.
Власти сообщали о повреждении по меньшей мере восьми многоквартирных жилых домов, общежития, ТЦ, корпуса университета и купола храма.