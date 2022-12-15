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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/chislo-postradavshikh-iz-za-obstrela-donetska-dostiglo-devyati-chelovek-1043122922.html
Число пострадавших из-за обстрела Донецка достигло девяти человек
Число пострадавших из-за обстрела Донецка достигло девяти человек
Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". 15.12.2022, Sputnik Абхазия
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военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Число пострадавших из-за обстрела Донецка достигло девяти человек, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Власти сообщали о повреждении по меньшей мере восьми многоквартирных жилых домов, общежития, ТЦ, корпуса университета и купола храма.
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Число пострадавших из-за обстрела Донецка достигло девяти человек

11:05 15.12.2022 (обновлено: 11:38 15.12.2022)
© Sputnik / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Ворошиловского района Донецка
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2022
© Sputnik / Сергей Аверин
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Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град".
СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Число пострадавших из-за обстрела Донецка достигло девяти человек, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Мэр города заявил, что центр Донецка в четверг утром подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.

Власти сообщали о повреждении по меньшей мере восьми многоквартирных жилых домов, общежития, ТЦ, корпуса университета и купола храма.
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