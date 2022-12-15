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Депутаты внесли изменения в закон о национальной платежной системе Абхазии
Депутаты внесли изменения в закон о национальной платежной системе Абхазии
Закон "О Национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа" был принят в 2011 году. 15.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-15T13:21+0300
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СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Депутаты внесли изменения в закон "О Национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа".Согласно документу: Представитель президента в Парламенте Нателла Ломия отметила, что участники рынка, стремящиеся к осуществлению торговли за наличные и создающие тем самым теневую экономику, будут поставлены перед необходимостью либо изменения модели бизнеса, либо ухода с рынка.
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национальный банк абхазии, абхазия, парламент абхазии
национальный банк абхазии, абхазия, парламент абхазии
Депутаты внесли изменения в закон о национальной платежной системе Абхазии
13:21 15.12.2022 (обновлено: 13:29 15.12.2022)
Закон "О Национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа" был принят в 2011 году.
СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Депутаты внесли изменения в закон "О Национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа".
вводится определение "электронных денег",
участники НПС – партнеры-провайдеры могут принимать платежи в пользу третьих лиц,
Банк Абхазии может регулировать порядок приема платежей партнером-провайдером в пользу кредитных организаций,
юридические лица и ИП, осуществляющие отдельные виды деятельности, должны установить и использовать устройства для приема платежных карт,
перечень отдельных видов деятельности утвердит Кабмин.
Представитель президента в Парламенте Нателла Ломия отметила, что участники рынка, стремящиеся к осуществлению торговли за наличные и создающие тем самым теневую экономику, будут поставлены перед необходимостью либо изменения модели бизнеса, либо ухода с рынка.