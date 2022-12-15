https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/deputaty-vnesli-izmeneniya-v-zakon-o-natsionalnoy-platezhnoy-sisteme-1043132337.html

Депутаты внесли изменения в закон о национальной платежной системе Абхазии

Депутаты внесли изменения в закон о национальной платежной системе Абхазии

Закон "О Национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа" был принят в 2011 году. 15.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-15T13:21+0300

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СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Депутаты внесли изменения в закон "О Национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа".Согласно документу: Представитель президента в Парламенте Нателла Ломия отметила, что участники рынка, стремящиеся к осуществлению торговли за наличные и создающие тем самым теневую экономику, будут поставлены перед необходимостью либо изменения модели бизнеса, либо ухода с рынка.

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