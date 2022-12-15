Детский ансамбль "Афыртын" завоевал Гран-при на фестивале в Санкт-Петербурге
18:25 15.12.2022 (обновлено: 18:46 15.12.2022)
© Foto / Мурат КрияДетский ансамбль "Афыртын" завоевал Гран-при на фестивале в Санкт-Петербурге
© Foto / Мурат Крия
В хореографическом всероссийском конкурсе "Гранд Премиум" участвовало 60 коллективов из регионов России и Абхазии.
СУХУМ, 15 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Детский хореографический ансамбль "Афыртын" завоевал Гран-при на фестивале в Санкт-Петербурге, рассказал Sputnik один из руководителей коллектива Мурат Крия.
11 марта 2021, 12:22
Всего в фестивале участвовало 60 ансамблей из регионов Российской Федерации и один ансамбль из Абхазии. В первом туре конкурса "Афыртын" представил номера "Аураща" и "Аварский танец". Во втором туре – "Народный абхазский танец".
"В первом туре мы заработали 95 баллов из 100 возможных за два номера. Во второй тур прошло около 40 коллективов, которые выступали только с одним танцем. За "Народный абхазский танец" нам присудили 50 баллов, что позволило нам завоевать "Гран-при". Участники были очень профессиональные. Нашим главным конкурентом был ансамбль из Московской области "Зеленоград", – уточнил Крия.
© Foto / Мурат КрияДетский ансамбль "Афыртын" завоевал Гран-при на фестивале в Санкт-Петербурге
1/3
© Foto / Мурат Крия
Детский ансамбль "Афыртын" завоевал Гран-при на фестивале в Санкт-Петербурге
© Foto / Мурат КрияДетский ансамбль "Афыртын" завоевал Гран-при на фестивале в Санкт-Петербурге
2/3
© Foto / Мурат Крия
Детский ансамбль "Афыртын" завоевал Гран-при на фестивале в Санкт-Петербурге
© Foto / Мурат КрияДетский ансамбль "Афыртын" завоевал Гран-при на фестивале в Санкт-Петербурге
3/3
© Foto / Мурат Крия
Детский ансамбль "Афыртын" завоевал Гран-при на фестивале в Санкт-Петербурге
1/3
© Foto / Мурат Крия
Детский ансамбль "Афыртын" завоевал Гран-при на фестивале в Санкт-Петербурге
2/3
© Foto / Мурат Крия
Детский ансамбль "Афыртын" завоевал Гран-при на фестивале в Санкт-Петербурге
3/3
© Foto / Мурат Крия
Детский ансамбль "Афыртын" завоевал Гран-при на фестивале в Санкт-Петербурге
Он также отметил, что "Афыртын" в Санкт-Петербурге приняли с большой теплотой и вниманием. Зрители остались под впечатлением от выступлений абхазского ансамбля, о чем говорили их громкие аплодисменты.
Коллектив из республики состоял из 40 юных танцоров. Их сопровождали руководители ансамбля и родители. Всего в северную столицу России поехали 90 человек на средства родителей.
"Детям очень понравилось, но немного утомили двое суток в дороге. Несколько человек даже приболели, но к выступлениям они успели выздороветь. Честно говоря, дети не ожидали, что им дадут Гран-при, и были этим приятно удивлены. После объявления результатов на радостях они даже снова вышли на сцену и станцевали", – поделился Крия.
Помимо основной программы, фестиваль предусматривал конкурс среди малых составов ансамблей количеством до шести человек, где "Афыртын" также занял первое место.
По словам Крия, в марте следующего года "Афыртын" приглашен на хореографический фестиваль в Минске.
Детский ансамбль "Афыртын" был создан Заслуженным артистом Абхазии Львом Кецба в 2002 году. Сегодня коллективом руководят Мурат Крия и Аляс Барциц.