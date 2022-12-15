https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/donetsk-podvergsya-samomu-massirovannomu-udaru-s-2014-goda-1043120151.html

Донецк подвергся самому массированному удару с 2014 года

Донецк подвергся самому массированному удару с 2014 года

Украинские войска выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. 15.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-15T08:55+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Донецк подвергся самому массированному удару с 2014 года, заявил мэр города Алексей Кулемзин.40 реактивных снарядов упали в центральной части города. Зафиксированы прямые попадания в многоэтажные жилые дома."По отзывам очевидцев, прямые попадания в многоэтажные дома по проспекту Ватутина, бульвару Школьному. Прилеты по проспекту Мира, улице 50 лет СССР, бульвару Шевченко, проспекту Театральному, возле ж/д-больницы, студгородка, Есть возгорания и задымления. В детском саду №15 вылетели окна и двери", – добавил Кулемзин.Информация о пострадавших уточняется. Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска выпустили по Киевскому району города три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.

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