https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/donetsk-podvergsya-samomu-massirovannomu-udaru-s-2014-goda-1043120151.html
Донецк подвергся самому массированному удару с 2014 года
Донецк подвергся самому массированному удару с 2014 года
Украинские войска выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. 15.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-15T08:55+0300
2022-12-15T08:55+0300
2022-12-15T10:40+0300
военная спецоперация рф в донбассе
донецкая народная республика
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/11/1042090165_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_09f4b03ffdf8d5de3f3e39bc0ada3e12.jpg
СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Донецк подвергся самому массированному удару с 2014 года, заявил мэр города Алексей Кулемзин.40 реактивных снарядов упали в центральной части города. Зафиксированы прямые попадания в многоэтажные жилые дома."По отзывам очевидцев, прямые попадания в многоэтажные дома по проспекту Ватутина, бульвару Школьному. Прилеты по проспекту Мира, улице 50 лет СССР, бульвару Шевченко, проспекту Театральному, возле ж/д-больницы, студгородка, Есть возгорания и задымления. В детском саду №15 вылетели окна и двери", – добавил Кулемзин.Информация о пострадавших уточняется. Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска выпустили по Киевскому району города три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
донецкая народная республика
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/11/1042090165_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_d4fc13bab51d8b190f2c6554ddee7e5f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
донецкая народная республика, россия, украина
донецкая народная республика, россия, украина
Донецк подвергся самому массированному удару с 2014 года
08:55 15.12.2022 (обновлено: 10:40 15.12.2022)
Украинские войска выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка.
СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Донецк подвергся самому массированному удару с 2014 года, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
"Очередное военное преступление совершили сегодня утром украинские фашисты. Сегодня ровно в 07:00 они подвергли центр Донецка самому массированному удару, начиная с 2014 года", – написал он в своем Telegram-канале.
40 реактивных снарядов упали в центральной части города. Зафиксированы прямые попадания в многоэтажные жилые дома.
"По отзывам очевидцев, прямые попадания в многоэтажные дома по проспекту Ватутина, бульвару Школьному. Прилеты по проспекту Мира, улице 50 лет СССР, бульвару Шевченко, проспекту Театральному, возле ж/д-больницы, студгородка, Есть возгорания и задымления. В детском саду №15 вылетели окна и двери", – добавил Кулемзин.
Информация о пострадавших уточняется.
Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска выпустили по Киевскому району города три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.