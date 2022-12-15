https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/parlament-utverdil-izmeneniya-v-proekt-soglasheniya-o-pensiyakh-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-1043125030.html
Парламент утвердил изменения в проект соглашения о пенсиях между Абхазией и Россией
Парламент утвердил изменения в проект соглашения о пенсиях между Абхазией и Россией
Между Абхазией и Россией действует соглашение от 14 апреля 2015 года о пенсионном обеспечении граждан РФ, постоянно проживающих в республике. 15.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-15T11:38+0300
2022-12-15T11:38+0300
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СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Парламент Абхазии утвердил изменения в проект соглашения между Абхазией и Россией о пенсионном обеспечении граждан РФ, постоянно проживающих в республике.Согласно документу: Как объяснила представитель президента в Парламенте Нателла Ломия, в республике было выявлено много случаев, когда выплаты за умерших пенсионеров получали другие люди. В принятых изменениях в соглашении указывается, что если абхазская сторона несвоевременно уведомила о смерти получателя и другое лицо получает за него сумму, то компетентный орган в Абхазии будет нести ответственность и должен вернуть России незаконно выданную сумму.
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пенсии, россия, абхазия, новости, парламент абхазии
пенсии, россия, абхазия, новости, парламент абхазии
Парламент утвердил изменения в проект соглашения о пенсиях между Абхазией и Россией
11:38 15.12.2022 (обновлено: 11:45 15.12.2022)
Между Абхазией и Россией действует соглашение от 14 апреля 2015 года о пенсионном обеспечении граждан РФ, постоянно проживающих в республике.
СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Парламент Абхазии утвердил изменения в проект соглашения между Абхазией и Россией о пенсионном обеспечении граждан РФ, постоянно проживающих в республике.
вводится субсидиарная ответственность уполномоченного органа Абхазии за неисполнение обязательств, которые повлекли излишнюю выплату сумм пенсий и доплат к ним;
компетентный орган России освобожден от уплат обязательных платежей в бюджетную систему Абхазии.
Как объяснила представитель президента в Парламенте Нателла Ломия, в республике было выявлено много случаев, когда выплаты за умерших пенсионеров получали другие люди.
Задолженность Абхазии перед Россией по этим обязательствам с 2015 по 2020 годы составляет 24 миллиона рублей.
В принятых изменениях в соглашении указывается, что если абхазская сторона несвоевременно уведомила о смерти получателя и другое лицо получает за него сумму, то компетентный орган в Абхазии будет нести ответственность и должен вернуть России незаконно выданную сумму.