https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/parlament-utverdil-izmeneniya-v-proekt-soglasheniya-o-pensiyakh-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-1043125030.html

Парламент утвердил изменения в проект соглашения о пенсиях между Абхазией и Россией

Парламент утвердил изменения в проект соглашения о пенсиях между Абхазией и Россией

Между Абхазией и Россией действует соглашение от 14 апреля 2015 года о пенсионном обеспечении граждан РФ, постоянно проживающих в республике. 15.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-15T11:38+0300

2022-12-15T11:38+0300

2022-12-15T11:45+0300

в абхазии

пенсии

россия

абхазия

новости

парламент абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/0f/1043125384_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_e39920ba80f940d181ffc66cd0ff675d.jpg

СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Парламент Абхазии утвердил изменения в проект соглашения между Абхазией и Россией о пенсионном обеспечении граждан РФ, постоянно проживающих в республике.Согласно документу: Как объяснила представитель президента в Парламенте Нателла Ломия, в республике было выявлено много случаев, когда выплаты за умерших пенсионеров получали другие люди. В принятых изменениях в соглашении указывается, что если абхазская сторона несвоевременно уведомила о смерти получателя и другое лицо получает за него сумму, то компетентный орган в Абхазии будет нести ответственность и должен вернуть России незаконно выданную сумму.

россия

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

пенсии, россия, абхазия, новости, парламент абхазии